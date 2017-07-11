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    Курсант военного училища из Мишкинского района отмечен благодарственным письмом

    slavin 11-07-2017, 15:19385Общество
    Курсант военного училища из Мишкинского района отмечен благодарственным письмом
    Выпускник школы № 2 райцентра Александр Султангалиев во время учебы в военном училище отличился своим трудолюбием и целеустремленностью

    Ярким тому доказательством является Благодарственное письмо, пришедшее в адрес родителей выпускника училища.

    «Уважаемые Елена Павловна и Игорь Александрович! — говорится в письме. — Администрация уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» выражает вам сердечную благодарность и признательность за хорошее воспитание сына. Присущие вашему сыну работоспособность, нацеленность на достижение результата, коммуникабельность, ответственность, добросовестность заслуживают уважения.

    От всей души желаем вам успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья и благополучия».

    Саша — младший сын в семье Султангалиевых. С самого юного возраста он мечтал о путешествиях и карьере военного. Казалось бы, это два разных полюса. Но, выяснилось, они совместимы.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Венера АГЛЯМОВА
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