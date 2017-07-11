Курсант военного училища из Мишкинского района отмечен благодарственным письмом

Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Венера АГЛЯМОВА

Ярким тому доказательством является Благодарственное письмо, пришедшее в адрес родителей выпускника училища.«Уважаемые Елена Павловна и Игорь Александрович! — говорится в письме. — Администрация уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» выражает вам сердечную благодарность и признательность за хорошее воспитание сына. Присущие вашему сыну работоспособность, нацеленность на достижение результата, коммуникабельность, ответственность, добросовестность заслуживают уважения.От всей души желаем вам успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья и благополучия».Саша — младший сын в семье Султангалиевых. С самого юного возраста он мечтал о путешествиях и карьере военного. Казалось бы, это два разных полюса. Но, выяснилось, они совместимы.