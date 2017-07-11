В СП Мишкинский сельсовет большое внимание уделяется благоустройству населенного пункта

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Венера АГЛЯМОВА

С этим согласны и представители администрации СП Мишкинский сельсовет, которые решили начать благоустройство села с ремонта дорог. Тендер на работы выиграло ДРСУ, и вот уже больше месяца, несмотря на непогоду, они трудятся не покладая рук. На сегодняшний день отремонтировано 2600 метров дорожного полотна. Дороги с асфальто-бетонным покрытием появились на улицах Ленина (начиная с перекрестка дорог Яныша Ялкайна и Ленина), Тракторная, Пионерская (в районе магазина «Айсберг»), Победы (от Интернациональной до выездной), Октябрьская (Интернациональная-выездная), Спортивная (за школой, от центральной площади до Яныша Ялкайна), Кооперативная. На многих улицах проведен ямочный ремонт.Как только позволят погодные условия, работы по прокладке дорог продолжатся на улицах Безымянная, Казакова (между улицами Ленина и Мира), Дружба. Улица Тополиная будет отсыпана карьерным материалом.