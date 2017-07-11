В селе Мишкино поздравили молодоженов и юбиляров супружеской жизни

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Венера АГЛЯМОВА

К этому торжественному дню в парке произошли приятные изменения — к имеющимся аттракционам добавились герои мультипликационных фильмов (работа братьев Рима и Дима Галимовых), скамья примирения, велопарковка, парковка для колясок и сердце, пронзенное стрелой Амура. Парк теперь станет любимым местом не только детворы, но и влюбленных, новоиспеченных супружеских пар, молодых мам.В субботу, 8 июля, здесь было многолюдно, везде царили смех и веселье, из динамиков лились нежные песни, так как проводилось мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Праздновать День семьи в последние годы стало доброй традицией (начал отмечаться с 2008 года). Люди приходят сюда с семьями, знакомыми, друзьями.…И вот заиграл марш Мендельсона. Две молодые супружеские пары и их родные прошли через импровизированные украшенные шарами ворота и направились к месту празднования. Молодоженов Андрея Аймурзина из деревни Нижнесорокино и Лиану Муллагалееву из райцентра, староваськинца Дениса Михайлова и Оксану Аскарову из села Мишкино со знаменательным днем в их жизни поздравил глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин. От имени отдела молодежи района новоиспеченных супругов поздравила Ольга Биктубаева и вручила памятные подарки. Молодогвардейцы преподнесли молодоженам букеты ромашек, которые издревле на Руси считались символом любви.