Как самостоятельно зарегистрировать ИП

Что такое ИП
Индивидуальный предприниматель (ИП) — это человек, который занимается бизнесом официально, но без образования юридического лица. Ему не обязательно вести бухучёт и открывать счёт в банке, но предпринимательские риски ложатся на личное имущество.
ИП может стать любой дееспособный гражданин (кроме госслужащих и военных). Процедура довольно простая.
Как зарегистрировать ИП
1. Определитесь с видами деятельности
Печёте торты? Ремонтируете автомобили? Загляните в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и найдите код, соответствующий роду ваших занятий.
Коды ОКВЭД нужно внести в заявление на регистрацию ИП: один основной и несколько дополнительных.
Дополнительные коды пригодятся, если вы решите расширить или перепрофилировать бизнес. Зарабатывать тем, что не попадает под указанные при регистрации коды, незаконно.
Для занятия некоторыми видами деятельности (медицина, перевозка пассажиров и так далее) необходима лицензия, а ряд сфер для ИП закрыты. Например, индивидуальные предприниматели не вправе торговать алкоголем и производить лекарства.
2. Выберите систему налогообложения
От неё зависит размер налогов и количество отчётности. Поэтому определиться с ней лучше ещё до открытия ИП.
В настоящее время в России действует пять налоговых режимов.
1.Общая система налогообложения (ОСН или ОСНО). Предполагает уплату НДС (18%), НДФЛ (13%) и налога на имущество (если оно есть). Это одна из самых сложных систем — без бухгалтера не обойтись. Подойдёт предпринимателям, планирующим сотрудничать с крупными организациями.
2. Упрощённая система налогообложения (УСН). Позволяет выбрать объект налогообложения: доходы (тогда ставка налога составит 6%) или доходы минус расходы (ставка будет от 5 до 15% в зависимости от региона). Это наиболее простая и удобная для новичков система. Но пользоваться ей могут только ИП, у которых меньше ста сотрудников, а годовая прибыль не превышает 60 миллионов рублей.
3. Патентная система налогообложения (ПСН). Введена специально для ИП, у которых меньше 15 работников и прибыль не более 60 миллионов рублей в год. Действует только для отдельных видов деятельности. Предприниматель просто покупает патент на срок от 1 до 12 месяцев и ведёт книгу учёта доходов и расходов — никаких регулярных платежей и деклараций.
4. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Применим только для избранных видов деятельности (статья 346.26 Налогового кодекса РФ) и не во всех регионах. ЕНВД не зависит от прибыли. Налог рассчитывается по специальной формуле, на которую влияет масштаб бизнеса (площадь торгового зала, количество работников и так далее).
5. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ещё одна упрощённая система без НДС, налога на прибыль и имущество. Подойдёт для тех, кто выращивает, обрабатывает или продаёт сельскохозяйственную продукцию.
При регистрации ИП автоматически вступает в силу ОСН. Перейти с неё на УСН или ЕСХН можно в течение 30 дней, на ПСН — в течение 10, а на ЕНВД — 5 дней. Если опоздать, придётся ждать нового отчётного периода.
3. Подготовьте пакет документов
Для обращения в Федеральную налоговую службу (ФНС) потребуется:
1. Заявление по форме Р21001.
2. Квитанция об уплате госпошлины.
3. Паспорт + его копия.
4. Заявление о переходе на УСН, ПСН, ЕНВД или ЕСХН (опционально).
5. ИНН (если отсутствует, его присвоят при регистрации ИП).
Подать документы в налоговую можно лично или через представителя по доверенности, а также отправить заказным письмом с описью вложения. В последнем случае копию паспорта и заявление на регистрацию ИП необходимо заверить у нотариуса.
4. Составьте заявление на регистрацию ИП
Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма Р21001) — самый важный документ во всём пакете. Из-за ошибок в нём чаще всего отказывают в открытии ИП.
Заявление нужно заполнять заглавными буквами на компьютере (шрифт — Courier New, размер — 18 пт) или чёрными чернилами и печатными буквами от руки. На первом листе укажите Ф. И. О., пол, дату и место рождения, ИНН (если есть). На втором — адрес регистрации и паспортные данные. Код своего субъекта РФ и код документа, удостоверяющего личность, можно посмотреть в требованиях к оформлению документов, а почтовый индекс — на сайте «Почты России».
При заполнении заявления не ставьте подпись на листе Б. Это делается в присутствии налогового инспектора.
Боитесь запутаться в требованиях и наделать ошибок? Воспользуйтесь одним из бесплатных сервисов подготовки документов. Таких в интернете сейчас много.
5. Оплатите госпошлину
Для этого на сайте ФНС есть сервис «Уплата госпошлины». Сначала выберите вид платежа. Впишите Ф. И. О. и адрес плательщика. В квитанции автоматически появятся реквизиты нужной налоговой инспекции.
Теперь нужно указать способ оплаты. Для наличного расчёта распечатайте и оплатите квитанцию в любом банке.
Регистрация ИП стоит 800 рублей. Это размер госпошлины.
Для безналичной оплаты обязательно нужен номер ИНН. Оплатить онлайн можно через кошелёк QIWI или банк-партнёр ФНС.
6. Подайте документы на регистрацию в налоговую
Индивидуальный предприниматель может строить бизнес по всей России, но открывать ИП придётся по месту регистрации (прописки).
Подать документы на регистрацию ИП можно лично, посетив налоговую инспекцию или МФЦ, или удалённо:
1. Через сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (потребуется электронная подпись).
2. Через сервис «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».
Последний способ самый простой. Сходить налоговую придётся всего один раз, чтобы забрать документы об открытии ИП.
7. Получите документ о регистрации ИП
Через 3 рабочих дня вам выдадут лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В нём будет указан основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
Бумажное свидетельство о регистрации ИП больше не выдаётся.
Обязательно проверьте данные в полученных документах. Если найдёте ошибку, попросите инспектора составить протокол разногласий.
8. Встаньте на учёт во внебюджетных фондах
Налоговая инспекция должна уведомить Пенсионный фонд (ПФР) и Росстат о появлении в России нового индивидуального предпринимателя.
Свидетельство о постановке на учёт в ПФР и коды статистики вам выдадут при получении листа ЕГРИП или отправят по почте. Если этого не произошло, обратитесь в местное отделение Пенсионного фонда самостоятельно.
Встать на учёт в Фонд социального страхования (ФСС) нужно в течение 30 дней с момента найма первого сотрудника.
9. Сделайте печать, откройте банковский счёт, купите кассовый аппарат
Всё это необязательно и сильно зависит от вида деятельности, но:
1. Документы, скреплённые печатью, имеют больший вес в сознании клиентов и партнёров.
2, Рассчитываться с контрагентами и платить налоги намного удобнее в безналичной форме через расчётный счёт ИП.
3. В большинстве случаев нельзя принимать наличку от клиентов без выдачи чека.
Вот и всё. Девять несложных шагов, и вы индивидуальный предприниматель!