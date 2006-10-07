Как самостоятельно зарегистрировать ИП

Что такое ИП

Как зарегистрировать ИП

Индивидуальный предприниматель (ИП) — это человек, который занимается бизнесом официально, но без образования юридического лица. Ему не обязательно вести бухучёт и открывать счёт в банке, но предпринимательские риски ложатся на личное имущество.ИП может стать любой дееспособный гражданин (кроме госслужащих и военных). Процедура довольно простая.Печёте торты? Ремонтируете автомобили? Загляните в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и найдите код, соответствующий роду ваших занятий.Коды ОКВЭД нужно внести в заявление на регистрацию ИП: один основной и несколько дополнительных.Дополнительные коды пригодятся, если вы решите расширить или перепрофилировать бизнес. Зарабатывать тем, что не попадает под указанные при регистрации коды, незаконно.Для занятия некоторыми видами деятельности (медицина, перевозка пассажиров и так далее) необходима лицензия, а ряд сфер для ИП закрыты. Например, индивидуальные предприниматели не вправе торговать алкоголем и производить лекарства.От неё зависит размер налогов и количество отчётности. Поэтому определиться с ней лучше ещё до открытия ИП.В настоящее время в России действует пять налоговых режимов.1.Общая система налогообложения (ОСН или ОСНО). Предполагает уплату НДС (18%), НДФЛ (13%) и налога на имущество (если оно есть). Это одна из самых сложных систем — без бухгалтера не обойтись. Подойдёт предпринимателям, планирующим сотрудничать с крупными организациями.2. Упрощённая система налогообложения (УСН). Позволяет выбрать объект налогообложения: доходы (тогда ставка налога составит 6%) или доходы минус расходы (ставка будет от 5 до 15% в зависимости от региона). Это наиболее простая и удобная для новичков система. Но пользоваться ей могут только ИП, у которых меньше ста сотрудников, а годовая прибыль не превышает 60 миллионов рублей.3. Патентная система налогообложения (ПСН). Введена специально для ИП, у которых меньше 15 работников и прибыль не более 60 миллионов рублей в год. Действует только для отдельных видов деятельности. Предприниматель просто покупает патент на срок от 1 до 12 месяцев и ведёт книгу учёта доходов и расходов — никаких регулярных платежей и деклараций.4. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Применим только для избранных видов деятельности (статья 346.26 Налогового кодекса РФ) и не во всех регионах. ЕНВД не зависит от прибыли. Налог рассчитывается по специальной формуле, на которую влияет масштаб бизнеса (площадь торгового зала, количество работников и так далее).5. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ещё одна упрощённая система без НДС, налога на прибыль и имущество. Подойдёт для тех, кто выращивает, обрабатывает или продаёт сельскохозяйственную продукцию.При регистрации ИП автоматически вступает в силу ОСН. Перейти с неё на УСН или ЕСХН можно в течение 30 дней, на ПСН — в течение 10, а на ЕНВД — 5 дней. Если опоздать, придётся ждать нового отчётного периода.Для обращения в Федеральную налоговую службу (ФНС) потребуется:1. Заявление по форме Р21001.2. Квитанция об уплате госпошлины.3. Паспорт + его копия.4. Заявление о переходе на УСН, ПСН, ЕНВД или ЕСХН (опционально).5. ИНН (если отсутствует, его присвоят при регистрации ИП).Подать документы в налоговую можно лично или через представителя по доверенности, а также отправить заказным письмом с описью вложения. В последнем случае копию паспорта и заявление на регистрацию ИП необходимо заверить у нотариуса.Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма Р21001) — самый важный документ во всём пакете. Из-за ошибок в нём чаще всего отказывают в открытии ИП.Заявление нужно заполнять заглавными буквами на компьютере (шрифт — Courier New, размер — 18 пт) или чёрными чернилами и печатными буквами от руки. На первом листе укажите Ф. И. О., пол, дату и место рождения, ИНН (если есть). На втором — адрес регистрации и паспортные данные. Код своего субъекта РФ и код документа, удостоверяющего личность, можно посмотреть в требованиях к оформлению документов, а почтовый индекс — на сайте «Почты России».При заполнении заявления не ставьте подпись на листе Б. Это делается в присутствии налогового инспектора.Боитесь запутаться в требованиях и наделать ошибок? Воспользуйтесь одним из бесплатных сервисов подготовки документов. Таких в интернете сейчас много.Для этого на сайте ФНС есть сервис «Уплата госпошлины». Сначала выберите вид платежа. Впишите Ф. И. О. и адрес плательщика. В квитанции автоматически появятся реквизиты нужной налоговой инспекции.Теперь нужно указать способ оплаты. Для наличного расчёта распечатайте и оплатите квитанцию в любом банке.Регистрация ИП стоит 800 рублей. Это размер госпошлины.Для безналичной оплаты обязательно нужен номер ИНН. Оплатить онлайн можно через кошелёк QIWI или банк-партнёр ФНС.Индивидуальный предприниматель может строить бизнес по всей России, но открывать ИП придётся по месту регистрации (прописки).Подать документы на регистрацию ИП можно лично, посетив налоговую инспекцию или МФЦ, или удалённо:1. Через сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (потребуется электронная подпись).2. Через сервис «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».Последний способ самый простой. Сходить налоговую придётся всего один раз, чтобы забрать документы об открытии ИП.Через 3 рабочих дня вам выдадут лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В нём будет указан основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).Бумажное свидетельство о регистрации ИП больше не выдаётся.Обязательно проверьте данные в полученных документах. Если найдёте ошибку, попросите инспектора составить протокол разногласий.Налоговая инспекция должна уведомить Пенсионный фонд (ПФР) и Росстат о появлении в России нового индивидуального предпринимателя.Свидетельство о постановке на учёт в ПФР и коды статистики вам выдадут при получении листа ЕГРИП или отправят по почте. Если этого не произошло, обратитесь в местное отделение Пенсионного фонда самостоятельно.Встать на учёт в Фонд социального страхования (ФСС) нужно в течение 30 дней с момента найма первого сотрудника.Всё это необязательно и сильно зависит от вида деятельности, но:1. Документы, скреплённые печатью, имеют больший вес в сознании клиентов и партнёров.2, Рассчитываться с контрагентами и платить налоги намного удобнее в безналичной форме через расчётный счёт ИП.3. В большинстве случаев нельзя принимать наличку от клиентов без выдачи чека.Вот и всё. Девять несложных шагов, и вы индивидуальный предприниматель!