Мусульманское население деревни Малонакаряково соорудили мост к кладбищу

Р. Мирхайдарова

И вот в начале июня мы собрались и решили возобновить строительство «забытого» когда-то моста. Мое предложение поддержали братья Аглетдиновы и другие односельчане.Трубы и перекладины к мосту, которые были выделены еще главой КФХ Станиславом Саликовым, были доставлены на место строительства в 2002 году. «Колдовали» над мостом Забир Зарипов, Акрам Зиганнуров, Ринат Набиуллин, Сергей Лега, Иван Ибаев. Но дальше каркаса дело не продвинулось — не хватило материалов, и работа остановилась.Приобрести доски помог глава СП Арзаматовский сельсовет Станислав Саликов, на остальные нужные материалы собрали деньги с населения.27 июня индивидуальный предприниматель Ильдар Гильмутдинов из Мишкино доставил доски. В течение дня мост был построен.Хочется сказать слова благодарности братьям Наилю, Назипу Аглетдиновым, их сыновьям Вадиму и Равилю, Забиру Зарипову, Азату Галимову, Марату и Ринату Ахматгареевым, Ринату Султангалиеву, Роберту Калимуллину за помощь в постройке моста. Спасибо всем тем, кто помог материально и морально.