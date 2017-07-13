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    Мусульманское население деревни Малонакаряково соорудили мост к кладбищу

    slavin 13-07-2017, 16:07198Общество
    Мусульманское население деревни Малонакаряково соорудили мост к кладбищу
    Мусульманское кладбище расположено далеко от деревни, и попасть туда можно, лишь перейдя через глубокий овраг. Это возможно, если под ногами сухо, но не тогда, когда дождь и слякоть.

    И вот в начале июня мы собрались и решили возобновить строительство «забытого» когда-то моста. Мое предложение поддержали братья Аглетдиновы и другие односельчане.

    Трубы и перекладины к мосту, которые были выделены еще главой КФХ Станиславом Саликовым, были доставлены на место строительства в 2002 году. «Колдовали» над мостом Забир Зарипов, Акрам Зиганнуров, Ринат Набиуллин, Сергей Лега, Иван Ибаев. Но дальше каркаса дело не продвинулось — не хватило материалов, и работа остановилась.

    Приобрести доски помог глава СП Арзаматовский сельсовет Станислав Саликов, на остальные нужные материалы собрали деньги с населения.

    27 июня индивидуальный предприниматель Ильдар Гильмутдинов из Мишкино доставил доски. В течение дня мост был построен.

    Хочется сказать слова благодарности братьям Наилю, Назипу Аглетдиновым, их сыновьям Вадиму и Равилю, Забиру Зарипову, Азату Галимову, Марату и Ринату Ахматгареевым, Ринату Султангалиеву, Роберту Калимуллину за помощь в постройке моста. Спасибо всем тем, кто помог материально и морально.
    Р. Мирхайдарова
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    Метки: Малонакаряково

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