В лагере «Старт» завершилась первая смена

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Алена ГРИГОРЬЕВА

Очередная торжественная линейка в спортивно-оздоровительном лагере «Старт». Но она не похожа на ту, которая проходит ежедневно, а с ноткой грусти, ностальгией. Утром мальчики и девочки разъедутся по домам.В этом году дети чаще собирались в помещении клуба, к сожалению, погодные условия не дали им наиграться вволю на свежем воздухе, погонять от души мяч. Частое общение сблизило их, за эти несколько недель дети стали одной дружной семьей. Перед отъездом они обменялись номерами сотовых телефонов, а это говорит о том, что дружба продолжится и за пределами лагеря.… Звучат Гимны России и Республики Башкортостан. Директор лагеря Р. Шайбаков говорит напутственные слова своим воспитанникам. Он отметил, что те, кто отдыхал здесь, стали для него родными и близкими. И ему чуть грустно отпускать домой своих подопечных. Начальник отдела образования администрации муниципального района Миш- кинский район С. Александров в своем выступлении сказал, что очень рад за ребят, отдыхающих в самом лучшем лагере «Старт», расположенном в самом живописном месте района на лоне природы. Хоть смена и выдалась тяжеловатой, совсем не было солнышка, дети в лагере не унывали. Благодаря вожатым находили себе занятия по душе. Пожелал детям удачи, радости, успехов, с новыми силами приступить к учебному году. Свои пожелания детям сказала координатор лагерной работы специалист отдела образования Алена Килинбаева.