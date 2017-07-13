Уважаемый педагог Александр Садовский отмечает свой 60-летний юбилей

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От имени всех выпускников 11 «В» класса ваша выпускница Надежда Вострецова — Николаева

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают важнейшее влияние на формирование его характера и мировоззрения. Для нас, выпускников 11 «в» класса Мишкинской средней школы № 1, таким человеком стал наш классный руководитель и учитель географии Александр Садовский. Так сошлось, что его юбилей в этом году совпадает c пятнадцатилетием нашего выпуска.В народе есть одна замечательная поговорка: «Человеку в жизни должно повезти трижды: у кого родиться, у кого учиться и на ком жениться». С таким классным руководителем, как Александр Викторович, нам действительно повезло. «Классный» — значит лучший, удивительный, прекрасный, надёжный, понимающий, образец во всём! И в то же время — «руководитель»! Именно он — тот магнит, который притягивает к себе детей, вдохновляет их на яркие, интересные дела, воодушевляет, подсказывает, зовёт за собой. Готовясь к встрече с одноклассниками, благо современные технологии обладают широкими возможностями, мы даже на расстоянии просматриваем и обсуждаем старые фотографии, вспоминаем школьные годы. Помнится, нас тогда в старом здании школы было 4 параллели — 4 уникальных мира со своими правилами, принципами и традициями.