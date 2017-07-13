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    Уважаемый педагог Александр Садовский отмечает свой 60-летний юбилей

    slavin 13-07-2017, 16:30465Общество
    Уважаемый педагог Александр Садовский отмечает свой 60-летний юбилей
    Александр Викторович — учитель высшей квалификационной категории, руководитель детского объединения «Юный стрелок» при МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Виктория», отличник образования Республики Башкортостан, Почетный работник общего образования РФ, депутат Совета сельского поселения, надежный семьянин, заботливый дед — и всё это вовсе не полный список регалий этого удивительного человека.

    В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают важнейшее влияние на формирование его характера и мировоззрения. Для нас, выпускников 11 «в» класса Мишкинской средней школы № 1, таким человеком стал наш классный руководитель и учитель географии Александр Садовский. Так сошлось, что его юбилей в этом году совпадает c пятнадцатилетием нашего выпуска.

    В народе есть одна замечательная поговорка: «Человеку в жизни должно повезти трижды: у кого родиться, у кого учиться и на ком жениться». С таким классным руководителем, как Александр Викторович, нам действительно повезло. «Классный» — значит лучший, удивительный, прекрасный, надёжный, понимающий, образец во всём! И в то же время — «руководитель»! Именно он — тот магнит, который притягивает к себе детей, вдохновляет их на яркие, интересные дела, воодушевляет, подсказывает, зовёт за собой. Готовясь к встрече с одноклассниками, благо современные технологии обладают широкими возможностями, мы даже на расстоянии просматриваем и обсуждаем старые фотографии, вспоминаем школьные годы. Помнится, нас тогда в старом здании школы было 4 параллели — 4 уникальных мира со своими правилами, принципами и традициями.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    От имени всех выпускников 11 «В» класса ваша выпускница Надежда Вострецова — Николаева
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