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    Почему растут тарифы ЖКХ?

    slavin 13-07-2017, 16:35561Общество, ЖКХ
    Почему растут тарифы ЖКХ?
    На этот вопрос мы попросили ответить главного специалиста отдела строительства и жизнеобеспечения администрации МР Мишкинский район Е. Семенова.

    — Да, с 1 июля 2017 года увеличились тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, электричество и природный газ, услуги водоотведения. Основная причина увеличения тарифов кроется в повышении цен на энергоресурсы: природный газ, электроэнергию. Именно поэтому последовало повышение цен на воду и тепло, так как основным составляющим в тарифах (более 60 процентов) является стоимость энергоносителей.

    С 1 июля тепловая энергия за 1 Гкал будеть стоить 1403 руб. 24 коп., холодная вода за 1 кубометр — 28 руб. 07 коп.

    Напоминаем, что основным источником экономии является установка приборов учета.

    Что касается жилищных услуг, которые оказывает ООО «СтройПроект», они к коммунальным услугам не относятся. Тарифы утверждаются самим населением и зависят от видов и объемов оказываемых услуг и могут быть разными по отдельным домам.

    Например, в многоквартирном доме необходимо выполнить замену кровли. Управляющая компания составляет смету, добавляются все затраты, которые необходимо выполнить в течение года, стоимость делится на площадь дома и равномерно распределяется на 12 месяцев. Так определяется содержание одного квадратного метра жилья.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
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