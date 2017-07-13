Почему растут тарифы ЖКХ?

Алена ГРИГОРЬЕВА

— Да, с 1 июля 2017 года увеличились тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, электричество и природный газ, услуги водоотведения. Основная причина увеличения тарифов кроется в повышении цен на энергоресурсы: природный газ, электроэнергию. Именно поэтому последовало повышение цен на воду и тепло, так как основным составляющим в тарифах (более 60 процентов) является стоимость энергоносителей.С 1 июля тепловая энергия за 1 Гкал будеть стоить 1403 руб. 24 коп., холодная вода за 1 кубометр — 28 руб. 07 коп.Напоминаем, что основным источником экономии является установка приборов учета.Что касается жилищных услуг, которые оказывает ООО «СтройПроект», они к коммунальным услугам не относятся. Тарифы утверждаются самим населением и зависят от видов и объемов оказываемых услуг и могут быть разными по отдельным домам.Например, в многоквартирном доме необходимо выполнить замену кровли. Управляющая компания составляет смету, добавляются все затраты, которые необходимо выполнить в течение года, стоимость делится на площадь дома и равномерно распределяется на 12 месяцев. Так определяется содержание одного квадратного метра жилья.