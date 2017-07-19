Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Кильдибаеву пришел приветственный адрес из Кремля

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Алена ГРИГОРЬЕВА

На этот раз к нему заехали его коллеги — руководитель ветеранского движения района Юлия Балахнина, член президиума районного совета ветеранов Харис Гайфуллин. Повод для этого был отменный: на днях ветерану Великой Отечественной войны Николаю Кильдибаеву исполнилось 90 лет. В торжественной обстановке ему были вручены подарки — именные часы от Совета ветеранов МР Мишкинский район, Почетная грамота Президиума Мишкинского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и приветственный адрес из Кремля.«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли» — было отмечено в письме.