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    Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Кильдибаеву пришел приветственный адрес из Кремля

    slavin 19-07-2017, 10:56449Общество
    Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Кильдибаеву пришел приветственный адрес из Кремля
    Уроженец деревни Белый Ключ, ныне житель села Мишкино, старожил Николай Кильдибаевич привык встречать гостей.

    На этот раз к нему заехали его коллеги — руководитель ветеранского движения района Юлия Балахнина, член президиума районного совета ветеранов Харис Гайфуллин. Повод для этого был отменный: на днях ветерану Великой Отечественной войны Николаю Кильдибаеву исполнилось 90 лет. В торжественной обстановке ему были вручены подарки — именные часы от Совета ветеранов МР Мишкинский район, Почетная грамота Президиума Мишкинского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и приветственный адрес из Кремля.

    «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли» — было отмечено в письме.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Алена ГРИГОРЬЕВА
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