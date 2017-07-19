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    «Молодая Гвардия» Мишкинского района заняла первое место в рейтинге местных отделений Северного Зонального Округа

    slavin 19-07-2017, 10:57409Общество
    «Молодая Гвардия» Мишкинского района заняла первое место в рейтинге местных отделений Северного Зонального Округа
    13 июля в селе Мишкино прошло собрание местных отделений Башкортостанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Северного Зонального Округа.

    На встрече присутствовали руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Люция Юлуева, заместитель руководителя регионального штаба по проектной деятельности Александр Онищенко, региональный куратор направления «Контроль» Вадим Швецов, координатор северного зонального округа Александр Обухов, руководители местных отделений Бирского, Балтачевского, Бураевского, Дюртюлинского, Калтасинского, Краснокамского, Янаульского районов, города Агидели и активисты «Молодой Гвардии» Мишкинского района.

    Открыла молодежный форум заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Лариса Александрова. Она поприветствовала всех и пожелала участникам совещания высоких достижений и хороших результатов. Руководитель отдела управления труда и социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты населения РБ по Бирскому району и городу Бирску в Мишкинском районе Хаматхан Бабичев поделился деятельностью местного отделения «Единой России», рассказал о совместной работе с «Молодой Гвардией».

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Диля Гальцова
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    Метки: молодая гвардия

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