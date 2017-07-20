Представители Мишкинского района приняли участие в IX Всероссийском слете марийской молодежи

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А. ГРИГОРЬЕВА

Молодежный слет в девятый раз собрал вокруг себя молодых людей из нескольких районов Республики Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Свердловской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртской Республики и Пермского края.В составе делегации РБ были мишкинские ребята Юрий Имаев, Стелла Кугубаева и Алексей Шамукаев. Тема слета — «Шочмо кундем — кугезе мланде» («Родина — земля предков»).Программа слета была насыщена интеллектуальной и творческой работой. В работе IX Всероссийского слёта марийской молодежи принял участие врио Главы Республики Марий Эл А. Евстифеев. Состоялась рабочая встреча с представителями Правительства Республики Марий Эл, в частности, с первым заместителем Председателя Правительства Республики Марий Эл, министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл М. Васютиным и советником врио Главы Республики Марий Эл А. Кравец. На встрече обсуждались вопросы развития села, этно-туризма, брендинга территорий и т. д.— По приезду нас ожидала насыщенная программа: мы в течение недели разрабатывали проекты на разные темы, — рассказывает Юрий Имаев. — Больше всего меня впечатлил «Марий кас», где мы показывали свое мастерство, поближе познакомились с культурой, традициями народа мари, проживающего в различных уголках необъятной страны. Наша делегация для выступления выбрала марийский танец «Веревочка». Театрализованное представление, инсценировка Первого Всемарийского Съезда 1917 года, декорации поставленные по этому случаю, размещенные под открытым небом — все это надолго осталось в памяти. Заключительным этапом работы съезда стала «Ярмарка проектов», где были презентованы различные проекты.