В Мишкино вандалы повредили «Скамью примирения»

Венера АГЛЯМОВА

«Скамья примирения» была установлена в парке «Мать и дитя» в День семьи, любви и верности с целью порадовать жителей и облагородить парк. Все собравшиеся на мероприятие в этот день были приятно удивлены, обрадованы и восхищены узорными буквами. А может и не все — иначе бы в понедельник представители СП Мишкинский сельсовет не нашли бы скамью разобранной. Причудливо подкованные слова «Скамья примирения» лежали на земле поодаль от скамьи. Работа стольких людей, деньги, потраченные на установку, — все пошло насмарку.Кому помешала скамья, пока неизвестно. Зато известно — сколько веревочке не виться…