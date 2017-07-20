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    В Мишкино вандалы повредили «Скамью примирения»

    slavin 20-07-2017, 14:39539Общество, Происшествия
    В Мишкино вандалы повредили «Скамью примирения»
    «Скамья примирения» через два дня после установки была варварски разобрана

    «Скамья примирения» была установлена в парке «Мать и дитя» в День семьи, любви и верности с целью порадовать жителей и облагородить парк. Все собравшиеся на мероприятие в этот день были приятно удивлены, обрадованы и восхищены узорными буквами. А может и не все — иначе бы в понедельник представители СП Мишкинский сельсовет не нашли бы скамью разобранной. Причудливо подкованные слова «Скамья примирения» лежали на земле поодаль от скамьи. Работа стольких людей, деньги, потраченные на установку, — все пошло насмарку.

    Кому помешала скамья, пока неизвестно. Зато известно — сколько веревочке не виться…
    Венера АГЛЯМОВА
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