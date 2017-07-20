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    В Мишкинском районе стартовал третий этап проекта партии «Единая Россия» «Реальные дела»

    slavin 20-07-2017, 14:40268Общество
    В Мишкинском районе стартовал третий этап проекта партии «Единая Россия» «Реальные дела»
    В Башкортостане продолжается реализация проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия», основной идеей которого является сов- местное решение актуальных проблем СП, районов и городов РБ путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов.

    За два этапа этого социального проекта в нашем районе были отремонтированы многие школы и детские сады, сельские клубы, решены вопросы благоустройства деревень.

    И вот начинается третий этап проекта, который направлен на создание механизмов для реализации местных инициатив; грантовую поддержку активности граждан в муниципалитетах; вовлечение граждан в прямой диалог с властью; повышение уровня информированности народа о деятельности органов местного самоуправления, улучшение жизни населения.

    11 сельских поселений нашего района включились в реализацию третьего этапа проекта. В августе текущего года с помощью физической помощи населения планируется провести ремонт зданий школ деревень Новоакбулатово на 216 тыс. рублей, Иштыбаево — 80 тыс. рублей, сел Камеево — 108 тыс. рублей, Ленинское — 210 тыс. руб- лей, Центра детского творчества и экскурсий «Путник» — 108 тыс. руб- лей, Мишкинского РДК — 69 тыс. рублей, Ирсаевской сельской библиотеки — 167,8 тыс. рублей, сельских клубов деревень Татарбаево — 80 тыс. рублей, Новотроицкое — 60 тыс. рублей, Янагушево — 51 тыс. рублей, Изимарино — 150 тыс. рублей, Малонакаряковского СДК — 184 тыс. рублей, детского сада «Колобок» села Чураево — 240 тыс. рублей.

    Весь необходимый объем средств на исполнение наказа в размере 1723,8 тыс. рублей предоставляется в виде субсидии из бюджета РБ.
    Фирдаус КАДИКОВА
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    Метки: реальные дела

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