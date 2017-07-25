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    В Мишкинском районе начата работа по изданию книги об участниках афганской войны

    slavin 25-07-2017, 14:46218Общество
    В Мишкинском районе начата работа по изданию книги об участниках афганской войны
    Ее проводят отдел молодежи администрации МР Мишкинский район совместно с Советом ветеранов боевых действий в Республике Афганистан.

    На сегодняшний день в списке афганцев — участников боевых действий по району числится 140 человек. Но, к глубокому сожалению, сбор информации о них вызывает много трудностей. Например, есть в списке афганцы, призванные с военкомата села Мишкино, но их местонахождение нам неизвестно. Это: Фаргат Фазылович Гатиятов, Юрий Александрович Исадыков, Фагиль Фагимович Хабибуллин, Назип Зиннатович Ханнанов, Игорь Владимирович Камилянов, Василий Павлович Екимов. Уважаемые мишкинцы, жители района, если вам что-нибудь известно об этих людях, просим сообщить по телефону: 2–19–81. Может быть, среди ваших знакомых есть друзья, знакомые, которые проходили службу в Республике Афганистан, просим также сообщить информацию о них в отдел молодежи администрации МР Мишкинский район.
    О. БИКТУБАЕВА.
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