Представитель Мишкинского района в составе делегации совершил визит в Краснодарский край

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В. БАЙБУЛАТОВ, директор ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж

Каждый регион имеет свои особенности территории, ведения сельскохозяйственных работ, но всегда полезен обмен опытом с другими регионами. Именно с такой целью Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан была организована поездка делегации нашего региона в Краснодарский край.В состав делегации вошли заместитель министра сельского хозяйства РБ Л. Давлетбаева, начальник отдела взаимодействия с научно-образовательными учреждениями Минсельхоза РБ И. Чанышев, директор ГБПОУ Аксеновский агроколледж Р. Абдулвалеев и директор ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж В. Байбулатов.Участники посетили Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, где прошла встреча с первым заместителем министра С. Орленко, Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко, отметивший свое столетие. За это время институт передал в производство более 450 сортов озимой пшеницы, тритикале, озимого и ярового ячменя, гороха, кормовых трав, гибридов кукурузы. Более 40 лет там плодотворно трудились всемирно известные ученые-селекционеры — дважды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР ВАСХНИЛ П. Лукьяненко и Герой Социалистического Труда, академик ВАСХНИЛ М. Хаджинов. Под руководством академика П. Лукьяненко создано 46 сортов озимой пшеницы, обладающих ценными хозяйственными признаками, среди них знаменитый во всем мире сорт озимой мягкой пшеницы «Безостия‑1», который до сих пор возделывается в России и за рубежом.