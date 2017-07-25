В деревне Камеево Мишкинского района открыли пожарного депо

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Алена ГРИГОРЬЕВА.

Хочется отметить, что Программа поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан реализуется по решению Главы Р. Хамитова, Правительства РБ при участии Всемирного банка. Программа направлена на решение именно первостепенных проблем села, самостоятельно определенных жителями на собраниях. Они могут быть связаны с водоснабжением, внутрипоселковыми дорогами, небольшими мостами, социальными объектами, освещением, благоустройством, детскими площадками и другими вопросами, относящимися к поселенческим полномочиям. На эти цели из республиканского бюджета победителям конкурса выделяются субсидии (до 1 млн рублей на поселение). В 2016 году одним из победителей программы в нашем районе стало сельское поселение Камеевский сельсовет.По мнению жителей села Камеево, пожарное депо им было просто необходимо. В СП расположены несколько деревень, а ближайшая пожарная часть находится от них далеко в райцентре. В старые добрые времена депо располагалось на месте магазина «Светлана». Звон колокола, доставленного из Покровской церкви деревни Башбайбаково, оповещал о несчастье. В 50-е годы «пожарку» перевели на территорию сельсовета. После того, как колхоз канул в Лету, не стало и пожарного депо.