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    «Соседи сказали, что я выиграла приз»

    slavin 27-07-2017, 14:07398Общество
    «Соседи сказали, что я выиграла приз»
    Жители деревни Староваськино Римма и Владислав Михайловы с районной газетой дружат давно, но в розыгрыше призов побеждают впервые

    — Мне сказали соседи. Я долго не могла поверить, — говорит Римма Яндимировна. — Прибежала домой и говорю дочери, мол, соседи говорят, что мы смартфон выиграли. Дочка нашла газету, прочитала и подтвердила.

    Сама я до выхода на пенсию работала в детском саду № 4 помощником воспитателя, муж — водителем в РОНО. Воспитали троих детей. Газету читали по очереди — детям интересно было читать об образовании, мы больше интересовались районными новостями, юбилярами, людьми труда — живем здесь всю жизнь, поэтому знаем многих. С интересом читаем полезные советы, многие из которых используем в жизни.

    Спасибо вам за подарок, будем подписываться и на следующий год. Старых друзей не бросают.

    А телефоном буду пользоваться сама, хотя с такими новороченными пользоваться не умею. Дочь сказала: « Научишься».
    Венера АГЛЯМОВА
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