«Соседи сказали, что я выиграла приз»

Венера АГЛЯМОВА

— Мне сказали соседи. Я долго не могла поверить, — говорит Римма Яндимировна. — Прибежала домой и говорю дочери, мол, соседи говорят, что мы смартфон выиграли. Дочка нашла газету, прочитала и подтвердила.Сама я до выхода на пенсию работала в детском саду № 4 помощником воспитателя, муж — водителем в РОНО. Воспитали троих детей. Газету читали по очереди — детям интересно было читать об образовании, мы больше интересовались районными новостями, юбилярами, людьми труда — живем здесь всю жизнь, поэтому знаем многих. С интересом читаем полезные советы, многие из которых используем в жизни.Спасибо вам за подарок, будем подписываться и на следующий год. Старых друзей не бросают.А телефоном буду пользоваться сама, хотя с такими новороченными пользоваться не умею. Дочь сказала: « Научишься».