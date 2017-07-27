Союз женщин Республики Башкортостан отметил 30-летие своей деятельности

На торжествах, посвященных юбилею организации, присутствовала и председатель районного женсовета Татьяна Кондогина. Мы попросили ее рассказать о проведенном мероприятии и поделиться своими впечатлениями.— Татьяна Александровна, расскажите, пожалуйста, об истории и целях образования этой общественной организации.
— Учредительная конференция Башкирской республиканской организации женщин состоялась 4 апреля 1987 года в городе Уфе. Никаких товарищей, коллег и других официальных обращений. «Подруги» — именно так называют друг друга участницы Союза женщин Республики Башкортостан. Уже 30 лет движение занимается повышением статуса представительниц прекрасного пола в обществе и укреплением института семьи, тесно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления в разработке законодательных актов, республиканских целевых программ по улучшению положения женщин, семьи, детей, участвует в контроле за их выполнением.
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Венера АГЛЯМОВА
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