Союз женщин Республики Башкортостан отметил 30-летие своей деятельности

— Учредительная конференция Башкирской республиканской организации женщин состоялась 4 апреля 1987 года в городе Уфе. Никаких товарищей, коллег и других официальных обращений. «Подруги» — именно так называют друг друга участницы Сою­за женщин Республики Башкортостан. Уже 30 лет движение занимается повышением статуса представительниц прекрасного пола в обществе и укреплением института семьи, тесно взаимодействует с органами государственной власти и местного само­управления в разработке законодательных актов, республиканских целевых программ по улучшению положения женщин, семьи, детей, участвует в контроле за их выполнением.

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Венера АГЛЯМОВА