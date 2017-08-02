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    Туристы Мишкинского района совершили многодневный поход по северо-восточной части Башкирии

    slavin 2-08-2017, 09:12502Общество, Образование
    Туристы Мишкинского района совершили многодневный поход по северо-восточной части Башкирии
    Воспитанники МБУ ДО ЦДЮТ «Путник», члены детских объединений «Спортивный туризм» и «Юный фотограф» совершили многодневную поездку по северо-восточной части Республики Башкортостан и Челябинской области

    Несмотря на неожиданно дождливое лето, туристы все же совершили поездку и посетили необыкновенно красивые места — Идрисовскую и Насибашевскую пещеры, озеро Тургояк, покорили гору Двуглавая Сопка национального парка «Таганай» и гору Большой Иремель национального парка «Зюраткуль».

    В первую же ночь они пережили ливень, гром и молнии, остановившись у реки Ай Дуванского района РБ. Но препятствия не страшны для настоящих туристов. А со второго дня путешествия ребятам улыбнулось настоящее лето. Погода просто благоприятствовала им — участники похода купались, готовили туристическую баню, посетили все то, что запланировали.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    У. Небогатикова, руководитель тургруппы, методист
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