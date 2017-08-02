Туристы Мишкинского района совершили многодневный поход по северо-восточной части Башкирии

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У. Небогатикова, руководитель тургруппы, методист

Несмотря на неожиданно дождливое лето, туристы все же совершили поездку и посетили необыкновенно красивые места — Идрисовскую и Насибашевскую пещеры, озеро Тургояк, покорили гору Двуглавая Сопка национального парка «Таганай» и гору Большой Иремель национального парка «Зюраткуль».В первую же ночь они пережили ливень, гром и молнии, остановившись у реки Ай Дуванского района РБ. Но препятствия не страшны для настоящих туристов. А со второго дня путешествия ребятам улыбнулось настоящее лето. Погода просто благоприятствовала им — участники похода купались, готовили туристическую баню, посетили все то, что запланировали.