Садовод, цветовод, пчеловод

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Венера АГЛЯМОВА

Когда ехали к нашему юбиляру, посадили попутчицу. Разговорились. Оказалось, что она его очень хорошо знает. А вот когда я проговорилась о его возрасте, она несказанно удивилась. «Финат абыю 70? Да не может быть, он же так молодо выглядит…». Тем не менее, герою моей статьи 31 июля исполнилось 70 лет.Уже давно замечено, что люди, которые родились и живут рядом с лесом и рекой, более спокойны, мягки, жизнерадостны. Умиротворенность и гармоничность окружающей природы плавно переходит в характер таких людей.Ярким тому примером является Финат Шакирханович Фаисханов. Родился он в одной из красивейших деревень нашего района — деревне Юбайкулево, которая окружена чистыми озерами, где водятся ценные промысловые рыбы, лесами, где можно с ранней весны до поздней осени собирать ягоды, грибы, лекарственные травы и заполнять ими закрома.Семья Фаисхановых была многодетная. В ней выросли 11 детей — Финат абый родился седьмым ребенком. Родители, Шакирхан и Кифая, были рядовыми колхозниками.