Спортивно-оздоровительный лагерь «Старт» закрыл сезон летнего отдыха

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Фирдаус Кадикова

По словам директора лагеря Родиона Шайбакова, еще до открытия первой смены и во время отдыха детей учреждение не раз было проверено Роспот­ребнадзором, санэпидемстанцией, по линии МВД и охраны труда. Пройдя успешно все проверки, лагерь организовал для детей программу полноценного отдыха и укрепления здоровья. В план работы второй смены были включены интересные культурные мероприятия, кружковая работа и спортивные секции, проведены турниры по разным видам спорта.Условия для работы персонала (здесь были задействованы 20 человек) и отдыха детей в лагере улучшаются с каждым годом — строятся новые корпуса, на охране жизни и здоровья детей стоят опытные люди, руководство очень ответственно подходит к подбору молодых воспитателей и вожатых. Поэтому с каждым годом растет и количество желающих отдохнуть в лагере. Координатор лагерной смены Алена Килинбаева сообщила ребятам о том, что со следующего года будет предоставлена возможность электронной записи на отдых в лагере.