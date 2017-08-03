В республиканском слете юных туристов-краеведов команда «Путник» Мишкинского района стала чемпионом Республики Башкортостан

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В. Князев

В этом году на слёт приехали команды из девяти муниципальных образований, принимающие активное участие в мероприятиях по программе республиканского туристско-краеведческого движения учащихся «Дорогами Отечества». Общее руководство организацией и проведением слёта осуществляло Министерство образования Республики БашкортостанОт нашего района на слёте приняла участие команда МБУ ДО ЦДЮТ «Путник», считающаяся одной из сильнейших в рес­публике. В состав команды вошли: Ильгиз Саетгареев, Ильмар Батыров, Артур Валинуров, Алексей Ишалин, Никита Иликбаев, Анастасия Яндуганова, Валерия Салмиярова и Виктория Ашиева. Руководили командой методист Центра Нина Труфанова и педагог ДО Валентина Янгуатова.