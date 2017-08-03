Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В республиканском слете юных туристов-краеведов команда «Путник» Мишкинского района стала чемпионом Республики Башкортостан

    slavin 3-08-2017, 15:24384Общество, Образование
    В республиканском слете юных туристов-краеведов команда «Путник» Мишкинского района стала чемпионом Республики Башкортостан
    С 21 по 30 июля в окрестностях поселка Юматово на территории детского туристско-спортивного оздоровительного лагеря «Локомотив» муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проводился республиканский слёт юных туристов-краеведов «Соцветие курая».

    В этом году на слёт приехали команды из девяти муниципальных образований, принимающие активное участие в мероприятиях по программе республиканского туристско-краеведческого движения учащихся «Дорогами Отечества». Общее руководство организацией и проведением слёта осуществляло Министерство образования Республики Башкортостан

    От нашего района на слёте приняла участие команда МБУ ДО ЦДЮТ «Путник», считающаяся одной из сильнейших в рес­публике. В состав команды вошли: Ильгиз Саетгареев, Ильмар Батыров, Артур Валинуров, Алексей Ишалин, Никита Иликбаев, Анастасия Яндуганова, Валерия Салмиярова и Виктория Ашиева. Руководили командой методист Центра Нина Труфанова и педагог ДО Валентина Янгуатова.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


    Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

    В. Князев
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus