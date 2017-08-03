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    По инициативе жителей нескольких улиц села Мишкино проводится ремонт дорог

    slavin 3-08-2017, 15:25534Общество, ЖКХ
    По инициативе жителей нескольких улиц села Мишкино проводится ремонт дорог
    Состояние дорог остается одной из самых важных проблем администраций сельских поселений и жизненно важным вопросом для населения. Особенно тяжело приходилось жителям улиц Орсаева, Фатхинурова, Гзи Загитова, бр. Беловых, где не только в весеннюю распутицу, но и после летних дождей нельзя было ни пройти, ни проехать.

    Вот и решили жители обратиться в администрацию сельского поселения с предложением совместно решить эту проблему. Инициативные группы этих улиц собрали сходы граждан, на которых было принято решение — с каждого двора в среднем собрать около 6 тысяч руб­лей. Были выбраны ответственные за сбор денежных средств и учет.

    — Большинство населения активно откликнулись на предложение инициативной группы, но, к сожалению, были и такие люди, которые отказались участвовать в общем деле, — говорит глава сельского поселения Рустам Ишмакаев. — Видимо, дороги им не нужны, возможно, собираются передвигаться по воздуху. Администрация СП Мишкинский сельсовет заключила договор на отсыпку дорог карьерным материалом с ДРСУ.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Фирдаус Кадикова
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