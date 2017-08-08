В клубах должно быть уютно и комфортно

Венера АГЛЯМОВА

Как мы уже писали, участвовать в проекте пожелали 11 сельских поселений района. В пяти из них решили использовать выделенные деньги на ремонт очагов культур. Это Татарбаевский (выделено 80 тысяч рублей), Новотроицкий (60 тысяч), Измаринский (150 тысяч), Янагушевский (51 тысяч) сельские клубы, Малонакаряковский сельский Дом культуры (184 тысяч). Во всех вышеперечисленных объектах будут заменены крыши. Работа в некоторых уже начата. Как нам сказали, строительством займутся сами жители деревень.В районном Дворце культуры, которому выделено 69 тысяч рублей, тоже кипит работа. Здесь на втором этаже планируется открыть хореографический класс. Станки и зеркала уже установлены.