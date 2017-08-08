Деньги на карманные расходы. Как подростку их можно заработать?

Венера АГЛЯМОВА

Каждый подросток хочет иметь деньги на карманные расходы. Конечно, можно попросить у родителей. Но ведь иметь свои наличные и веселее, и выгоднее, и престижнее.Есть и другой аспект этого вопроса — ребенок, который зарабатывает своим трудом, чувствует себя уверенным, взрос­лым, самостоятельным и поз­нает цену деньгам.В-третьих, привлечение ребят к временным работам решает вопросы профилактики правонарушений. Подростки, занятые общественно-полезным трудом, не слоняются без дела, а знакомятся с конкретным видом работ, который к тому же оплачивается. У них появляется стимул — заработать и принести в копилку семьи реальные деньги.К сожалению, работодатели особо не стремятся заниматься трудоустройством несовершеннолетних, объясняя это отсутствием рабочих мест. Здесь на помощь приходит служба занятости населения, которая каждый год заключает договора на организацию временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет.Где и кем могут работать несовершеннолетние? Это ремонтно-строительные работы в учебных заведениях, пришкольном участке, благо­устройство, озеленение территорий, подсобные сельскохозяйственные работы, распространение периодической печати, социальное обслуживание (оказание социальной помощи по уходу, закупке продуктов, уборке квартир престарелым и инвалидам).В Мишкинском районе 112 школьников приняли участие в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Дети ухаживали за памятниками и обелисками, формировали дорожки и клумбы, сажали цветы и деревья, оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В общем, ребята приняли активное участие в благоустройстве своей малой родины и при этом смогли заработать деньги.