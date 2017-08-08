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    Работы по строительству многоквартирного дома в Мишкино подходят к завершению

    slavin 8-08-2017, 14:42312Общество, ЖКХ
    Работы по строительству многоквартирного дома в Мишкино подходят к завершению
    Хорошеет с каждым годом наше родное Мишкино. Строятся дороги, жилищный сектор шагнул далеко вперед. Вот и в этом году, согласно федеральной Программе по переселению жильцов из ветхого жилья, вводится в строй новый трехэтажный дом на 24 квартиры.

    Именно столько семей в конце августа получат ключи от благоустроенного жилья. Однокомнатные, но в тоже время просторные квартиры оборудованы электроотоплением, установлены ванны, унитазы, бойлеры для нагрева воды, водопровод, дренажные магистрали. Короче говоря, все то, что в народе зовется благами цивилизации. Для бесперебойной подачи электричества в полном объеме во дворе возводится мощная трансформаторная подстанция. Параллельно с доводкой жилья до нужных параметров, ведется благоустройство придомовых территорий. Заасфальтированный двор, обрамленный бордюрами, говорит о серьезности намерений застройщика. Вся территория выровнена, ожидается завозка грунта для огородных участков.

    …Мелкие недоделки устраняются в ходе ревизии. Претензий у жильцов к застройщикам все же имеются.
    Вениамин КОНДОГИН
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