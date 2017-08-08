Работы по строительству многоквартирного дома в Мишкино подходят к завершению

Вениамин КОНДОГИН

Именно столько семей в конце августа получат ключи от благоустроенного жилья. Однокомнатные, но в тоже время просторные квартиры оборудованы электроотоплением, установлены ванны, унитазы, бойлеры для нагрева воды, водопровод, дренажные магистрали. Короче говоря, все то, что в народе зовется благами цивилизации. Для бесперебойной подачи электричества в полном объеме во дворе возводится мощная трансформаторная подстанция. Параллельно с доводкой жилья до нужных параметров, ведется благоустройство придомовых территорий. Заасфальтированный двор, обрамленный бордюрами, говорит о серьезности намерений застройщика. Вся территория выровнена, ожидается завозка грунта для огородных участков.…Мелкие недоделки устраняются в ходе ревизии. Претензий у жильцов к застройщикам все же имеются.