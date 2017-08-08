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    11 августа в селе Бабаево состоится мероприятие, посвященное 25-летию мечети

    slavin 8-08-2017, 14:46153Общество
    11 августа в селе Бабаево состоится мероприятие, посвященное 25-летию мечети
    Мечеть села Бабаево была построена одной из первых не только в районе, но и республике.

    Это было начало 90-х годов, когда в стране была неразбериха. Людям нужна была вера в лучшее будущее, стабильность в жизни. Аксакал села Вафа Каримов поднял вопрос строительства мечети и всю организаторскую деятельность взял на себя.

    В скором времени мечеть была построена. Осталось только найти имам-хатиба. Выбор пал на Ханифа Шаймуратова. Жители села обратились с просьбой в правление колхоза, чтобы его отправили на учебу в Набережные Челны. В течение года он в мечети «Йолдыз» освоил азы науки и вернулся к односельчанам имам-хатибом.

    В 1992 году мечеть торжественно открыла двери. С тех самых пор она является гордостью деревни, местом, куда можно приходить для общения и моления.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Венера АГЛЯМОВА
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