11 августа в селе Бабаево состоится мероприятие, посвященное 25-летию мечети

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Венера АГЛЯМОВА

Это было начало 90-х годов, когда в стране была неразбериха. Людям нужна была вера в лучшее будущее, стабильность в жизни. Аксакал села Вафа Каримов поднял вопрос строительства мечети и всю организаторскую деятельность взял на себя.В скором времени мечеть была построена. Осталось только найти имам-хатиба. Выбор пал на Ханифа Шаймуратова. Жители села обратились с просьбой в правление колхоза, чтобы его отправили на учебу в Набережные Челны. В течение года он в мечети «Йолдыз» освоил азы науки и вернулся к односельчанам имам-хатибом.В 1992 году мечеть торжественно открыла двери. С тех самых пор она является гордостью деревни, местом, куда можно приходить для общения и моления.