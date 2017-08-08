11 августа в селе Бабаево состоится мероприятие, посвященное 25-летию мечети

Это было начало 90-х годов, когда в стране была неразбериха. Людям нужна была вера в лучшее будущее, стабильность в жизни. Аксакал села Вафа Каримов поднял вопрос строительства мечети и всю организаторскую деятельность взял на себя.
В скором времени мечеть была построена. Осталось только найти имам-хатиба. Выбор пал на Ханифа Шаймуратова. Жители села обратились с просьбой в правление колхоза, чтобы его отправили на учебу в Набережные Челны. В течение года он в мечети «Йолдыз» освоил азы науки и вернулся к односельчанам имам-хатибом.
В 1992 году мечеть торжественно открыла двери. С тех самых пор она является гордостью деревни, местом, куда можно приходить для общения и моления.