Выходцы из исчезнувшей с карты деревни Константиновка в прошлую субботу собрались на сход граждан

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Венера АГЛЯМОВА

Церковь носит имя Николая Чудотворца — покровителя земледелия и пчеловодства, всякого домашнего скота и диких зверей. Она была построена предположительно между 1912 и 1914 годами.Константиновка — старинное русское село на мишкинской земле, переименованное в советские годы в Чапаево. Когда-то здесь кипела жизнь, люди трудились в местном колхозе «Заветы Ленина», основным направлением работы которого было животноводство. В 60‑е годы ХХ века из-за проводимой государством политики укрупнения хозяйств Константиновка оказалась никому не нужной, люди отсюда уехали, забросив свои дома. Заброшенной оказалась и местная церковь во имя Николая Чудотворца. Построенная из красного кирпича, она еще сохранила на своих стенах красивую узорчатую кладку. Массивные металлические двери закрывают вход в храм, но любой желающий может попасть внутрь через открытые оконные проемы. Полуразрушенный храм долгое время оставался ничейным.