Строитель — профессия созидателя

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— Да, это на сегодняшний день один из важнейших вопросов, который требует немало средств и незамедлительных решений. Несмотря на то, что в этом направлении созданы и работает много государственных программ, проблемы остаются. Много еще в районе семей, которые ждут улучшения жилищных условий. Все, как всегда, упирается в финансы. По мере возможности и поступлений средств мы стараемся восполнить этот пробел.В конце августа сдается в эксплуатацию трехэтажное здание на 24 квартиры — в 17 из них переселяются жители аварийных домов, детям-сиротам будут переданы ключи от 6 квартир и 1 квартира выставлена на продажу. В прошлом году таких домов было построено два. К сожалению, аварийных домов у нас еще предостаточно, но надеемся, что при поддержке государственных программ по строительству со временем мы обеспечим всех нуждающихся.