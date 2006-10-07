Строитель — профессия созидателя

Более 50 лет в нашей стране каждое второе воскресенье августа отмечается День строителя. Это самая мирная профессия на земле, созданная для того, чтобы облагородить жизнь общества. Дома, мосты, дороги, без которых нельзя себе представить нашу жизнь — это все плоды золотых рук строителей.
В канун праздника мы встретились с заместителем главы администрации района по вопросам строительства и жизнеобеспечения Альтафом Хаматдиновым.
— Альтаф Ахатович, наша жизнь, в первую очередь, связана с домом. Поэтому хочется начать беседу по вопросам, касающимся строительства индивидуального и социального жилья.
В конце августа сдается в эксплуатацию трехэтажное здание на 24 квартиры — в 17 из них переселяются жители аварийных домов, детям-сиротам будут переданы ключи от 6 квартир и 1 квартира выставлена на продажу. В прошлом году таких домов было построено два. К сожалению, аварийных домов у нас еще предостаточно, но надеемся, что при поддержке государственных программ по строительству со временем мы обеспечим всех нуждающихся.
Беседовала Венера АГЛЯМОВА