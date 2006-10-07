Не за горами отопительный сезон. И коммунальники села Мишкино к нему готовы

Казалось бы, еще «вчера» закончился отопительный сезон. Тепловики и энергетики ПЖКХ приступили к заготовке ремматериалов, формированию групп из специалистов широкого профиля. До начала отопительного сезона осталось каких-то полтора-два месяца. Срок небольшой, если учесть, что ремонтные работы тепло-электромагистралей начаты с начала лета, даже раньше. Как идет подготовка к зиме служб ПЖКХ мы попросили рассказать начальника Мишкинского жилкомхоза Р. Алимова.— Давайте, начнем наш разговор с электрохозяйства райцентра. Именно в этой области раньше было немало проблем. Как нынче обстоят дела в этом плане?
— Учитывая неурядицы в электроснабжении прошлых лет, мы пришли к выводу, что надо брать на вооружение оперативность, передовые технологии и материалы.
Полностью заменены электролинии с установкой энергосберегающих уличных светильников по улице Интернациональная. Начаты работы по установке новой линии по улице Ленина в районе улицы Новостройка. Произведены монтажные работы по подключению нового фидера, третьего по счету. На улице Казакова заканчивается монтаж трансформаторной подстанции 400 КВА. Кроме того, проведен плановый ремонт освещения по улицам Мира, Интернациональная, Зеленая, Школьная и других.
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Вениамин КОНДОГИН
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