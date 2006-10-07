Не за горами отопительный сезон. И коммунальники села Мишкино к нему готовы

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Вениамин КОНДОГИН

— Учитывая неурядицы в электроснабжении прошлых лет, мы пришли к выводу, что надо брать на вооружение оперативность, передовые технологии и материалы.Полностью заменены электролинии с установкой энергосберегающих уличных светильников по улице Интернациональная. Начаты работы по установке новой линии по улице Ленина в районе улицы Новостройка. Произведены монтажные работы по подключению нового фидера, третьего по счету. На улице Казакова заканчивается монтаж трансформаторной подстанции 400 КВА. Кроме того, проведен плановый ремонт освещения по улицам Мира, Интернациональная, Зеленая, Школьная и других.