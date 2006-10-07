Коллектив баймурзинской школы подготовил учебное заведение к новому учебному году

О. Аптыкаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

И этот год не стал исключением. Кроме косметического ремонта кабинетов, была заменена крыша филиала в деревне Тигирменево и часть крыши базовой школы. Энтузиасты-учителя Б. Айгузин, В. Игнаев, В. Кутлуметов и работники школы В. Ишкуатов, Д. Хаматьянов, Л. Юмагулов, В. Сагитов, Г. Камалтдинов, Р. Апсаликов во главе с директором Е. Бадамшиным, несмотря на усталость и начавшийся к вечеру дождь, покрыли крышу баймурзинской школы. Средства на ремонт были выделены Министерством образования Республики Башкортостан.