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    Коллектив баймурзинской школы подготовил учебное заведение к новому учебному году

    slavin Вчера, 09:29137Общество, Образование
    Коллектив баймурзинской школы подготовил учебное заведение к новому учебному году
    Ежегодно коллектив баймурзинской школы готовит свой «дом» к новому учебному году, чтобы 1 сентября дети смогли прийти в освеженные уютные классы.

    И этот год не стал исключением. Кроме косметического ремонта кабинетов, была заменена крыша филиала в деревне Тигирменево и часть крыши базовой школы. Энтузиасты-учителя Б. Айгузин, В. Игнаев, В. Кутлуметов и работники школы В. Ишкуатов, Д. Хаматьянов, Л. Юмагулов, В. Сагитов, Г. Камалтдинов, Р. Апсаликов во главе с директором Е. Бадамшиным, несмотря на усталость и начавшийся к вечеру дождь, покрыли крышу баймурзинской школы. Средства на ремонт были выделены Министерством образования Республики Башкортостан.
    О. Аптыкаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
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    Метки: Баймурзино

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