Ее цель — покорять новые вершины

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Венера Аглямова

Её профессия требует постоянного повышения образования и личного мастерства, расширения кругозора. Она находит новые и интересные предложения для стимулирования себя и в конечном итоге передает педагогам, с которыми работает.Годы работы педагогом дополнительного образования, руководителем походов, начальником лагерей научили её объединять детей и взрослых на достижение тех или иных целей и решения задач. Коммуникабельность и эрудиция — тоже немаловажны. Профессия требует постоянного повышения образования и личного мастерства, расширения кругозора, поэтому приходится учиться. Сейчас она учится в БГПУ им. Акмуллы, переквалифицируется на педагога дополнительного образования детей и взрослых. Этого ныне требует вводимый профстандарт.По словам У. Небогатиковой, одним из главных факторов успешного внедрения профессионального стандарта является профессиональная готовность педагогов, поэтому большое внимание уделяется методическому сопровождению, которое осуществляется через проведение районных семинаров, работе методсоветов, методической неделе.Нельзя не отметить, насколько высоко поставлена в районе работа туристско-краеведческого движения обучающихся "Дорогами Отечества". В 2017 году вновь были отличные результаты обучающихся школ района на республиканском конкурсе исследовательских краеведческих работ "Дорогами Отечества": 1 победитель, 3 призера, 2 дипломанта.