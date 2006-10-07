"Быть учителем — высокое призвание"

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А. Алексашева, руководитель КМО учителей начальных классов при МБОУ лицей № 1 с. Мишкино

Это добрый, ответственный, целеустремлённый человек. Целесообразность, логичность, разнообразие форм и приемов обучения — отличительные черты уроков Татьяны Геннадиевны.Вот уже 17 лет она дарит частичку своей души детям. Сколько упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные и глубокие знания ученикам. Она учитель, который находится в вечном поиске. Для всех своих учеников Татьяна Геннадиевна — вторая мама. Добрая и строгая, всё знает и умеет, а главное, может пробудить интерес детей к учёбе, познанию нового и неизведанного. Учитель делает каждый свой урок интересным и познавательным. Принцип её работы — осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоценность. Одно из мощнейших орудий анализа мира — слово, поэтому Татьяна Геннадиевна учит владеть им, а через него владеть и мыслью. Заботливо следит за развитием каждого ребенка, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Между учительницей и её учениками существует не только душевное сотрудничество, но и прочная эмоциональная связь.