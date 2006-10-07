Профессия — школьный библиотекарь

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В. Адыева, заместитель директора по воспитательной работе

Библиотека — особая страна, у которой свое место в школьном пространстве. Это и обеспечение информацией и соответствующими документами учебного процесса, и помощь педагогическому коллективу школы, и предоставление учащимся внепрограммных материалов, и поддержка внеклассной и внешкольной работы. В школе № 2 села Мишкино заведует библиотекой улыбчивый, открытый человек — Людмила Ивановна Воробьева.Родилась она в селе Мишкино 19 апреля 1961 года. Училась в школе № 1. В 16 лет началась ее трудовая и самостоятельная жизнь в городе Екатеринбурге (тогда Свердловске). Работала на фабрике, училась на оператора ЭВМ.В 1982 году Людмила вернулась в родные места и, зная ее организаторские способности, творческую натуру, директор ЦБС Т. Доманина предложила ей поступить в библиотечный техникум. Учебные годы пролетели быстро, и в 1985 году девушка получила диплом. Людмила Ивановна начала работать в районной библиотеке и с каждым годом убеждалась в том, что не зря выбрала данную профессию. С августа 1991 года Л. Воробьева перевелась в школьную библиотеку школы № 2 села Мишкино.