Наставник, который шагает в ногу со временем

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Е. Антонова, зам.директора по учебно-воспитательной работе

Слово «Учитель» звучит из уст каждого человека, но мало кто по настоящему задумывается, какую большую роль играет он в нашей жизни. Школа и, в первую очередь педагоги, формируют наши знания, навыки, стремления. Сколько терпения, человеческого тепла, труда и сил вкладывает учитель в каждого ученика, для того, чтобы они смогли вырасти полноценными и подкованными личностями, довольно трудно представить.Одним из таких является учитель физики МБОУ лицей № 1 им. Флорида Булякова Альберт Исмагилов. Выпускник Бирского государственного педагогического университета начал свою трудовую деятельность в школе деревни Иштыбаево учителем физики и информатики в 2004 году.В лицей № 1 Альберт Тагирович пришел уже в 2008 году в качестве заместителя директора по информационным технологиям и параллельно преподавал физику. Его отличают множество удивительных качеств: он энергичный, внимательный к своей работе и своим ученикам, каждому готов прийти на помощь, обладает добрым нравом, но вместе с тем требователен не только к окружающим, но и к себе.