Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Наставник, который шагает в ногу со временем

    slavin Вчера, 09:38131Общество, Образование
    Наставник, который шагает в ногу со временем
    Учитель физики Альберт Исмагилов не перестаёт познавать новое, чтобы улучшить качество преподавания своего предмета

    Слово «Учитель» звучит из уст каждого человека, но мало кто по настоящему задумывается, какую большую роль играет он в нашей жизни. Школа и, в первую очередь педагоги, формируют наши знания, навыки, стремления. Сколько терпения, человеческого тепла, труда и сил вкладывает учитель в каждого ученика, для того, чтобы они смогли вырасти полноценными и подкованными личностями, довольно трудно представить.

    Одним из таких является учитель физики МБОУ лицей № 1 им. Флорида Булякова Альберт Исмагилов. Выпускник Бирского государственного педагогического университета начал свою трудовую деятельность в школе деревни Иштыбаево учителем физики и информатики в 2004 году.

    В лицей № 1 Альберт Тагирович пришел уже в 2008 году в качестве заместителя директора по информационным технологиям и параллельно преподавал физику. Его отличают множество удивительных качеств: он энергичный, внимательный к своей работе и своим ученикам, каждому готов прийти на помощь, обладает добрым нравом, но вместе с тем требователен не только к окружающим, но и к себе.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


    Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

    Е. Антонова, зам.директора по учебно-воспитательной работе
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: лицей №1

    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Определено минимальное количество баллов ЕГЭ -2017
      Приказом Рособрнадзора от 18 ноября 2016 г. N 1967 (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2016 г. Регистрационный N 44683) определены минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
    • Современные технологии на службе учителя
      С 2004 года в МБОУ СОШ № 2 села Мишкино информатику преподает Татьяна Дигитаевна Ишпахтина. Отличное знание своего предмета, методическое мастерство отличают учителя.
    • "Быть учителем — высокое призвание"
      Так считает учитель начальных классов МБОУ лицей № 1 имени Флорида Булякова села Мишкино Татьяна Петрова
    • Педагог-управленец, педагог-практик — завуч лицея № 1 райцентра Е. Антонова
      На современном этапе социальные требования к школе качественно изменились. Следовательно, завуч — как человек, играющий ключевую роль в организации учебного процесса, должен перестроить свою работу с учетом этих изменений.
    • Задача повышения инновационной направленности образования для МБОУ лицей № ...
      С 2007 года в школе работали две республиканские экспериментальные площадки: «Создание интегрированной системы новейших педагогических технологий» и «Управление общеобразовательной школой в условиях перехода на статус «лицей»» и, как итог этой большой работы нашего коллектива, по решению коллегии управления Рособрнадзора при Министерстве образования РБ средняя школа № 1 села Мишкино в 2009 году получила статус лицея.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus