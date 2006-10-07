В центре всех дел — директор

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Д. Распаева, учитель МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево

Директором школы быть трудно, ведь нужно уметь многое: и педагогом быть, и психологом, и дипломатом, и экономистом, и инспектором по технике безопасности, и менеджером, и завхозом, и строителем, и…- да разве всё перечислить?! И каждая из этих ролей трудна.Руководитель сельского образовательного учреждения заслуживает большого уважения. Молодой задор и энергия, умение видеть талантливых молодых педагогов, почитать опыт тех, кто не раз доказывал свою профессиональную состоятельность — это те качества, которыми обладает директор средней школы имени А. Искандарова деревни Ирсаево Анатолий Александрович Назмиев. Он умеет думать о педагогах, о реальных обстоятельствах уровня их жизни, об улучшении условий их педагогической деятельности.Свою педагогическую деятельность Анатолий Назмиев начал в 2005 году после окончания Бирской государственной социально-педагогической академии в Янагушевской средней школе. Во время работы принимал активное участие во многих районных и республиканских конкурсах, стал участником районного конкурса «Учитель года». После четырех лет работы молодому специалисту предложили стать директором Ирсаевской средней школы.