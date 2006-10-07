Статистика по образованию в Мишкинском районе

В Мишкинском районе 22 образовательных учреждения: 10 средних школ, 10 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования. Кроме того, образовательную деятельность ведут 26 филиалов общеобразовательных учреждений, 15 дошкольных групп и 32 группы кратковременного пребывания детей



в районе 3139 обучающихся и 1281 дошкольник;



аттестаты о среднем образовании получили 123 выпускника, им на смену придут 326 первоклассников;



20 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении»;



в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования работают два заслуженных учителя Республики Башкортостан, два заслуженных работника физической культуры РБ, нагрудным знаком «Отличник образования РБ» награждены 53 педагога, Почетными грамотами РБ и РФ — 109. Почетных работников образования РФ — 19. В школах района работают 10 учителей — победителей приоритетного национального проекта «Образование»;



педагогами образовательных организаций подано заявлений на высшую категорию — 107, на первую –54;



на муниципальном этапе конкурса «Учитель года Башкортостана‑2017» победила учитель начальных классов МБОУ лицей № 1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Валентина Шамаева. На республиканском этапе конкурса «Учитель года Башкортостана‑2017» учитель начальных классов МБОУ лицей № 1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Эльмира Газизова стала победителем в номинации «За успехи в преподавании в начальных классах»;



в конкурсе «Ученик года‑2017» победила обучающаяся 10 класса МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево Ектерина Илтубаева;



на республиканском этапе конкурса «Воспитатель года РБ‑2016» наш район представила воспитатель МБ ДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино Эвелина Кильдибаева;



на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года РБ — 2017» победителем стала воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино Элеонора Аспаева.

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