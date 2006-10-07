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    Статистика по образованию в Мишкинском районе

    slavin Вчера, 09:40259Общество, Образование
    Статистика по образованию в Мишкинском районе
    В Мишкинском районе 22 образовательных учреждения: 10 средних школ, 10 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования. Кроме того, образовательную деятельность ведут 26 филиалов общеобразовательных учреждений, 15 дошкольных групп и 32 группы кратковременного пребывания детей

    в районе 3139 обучающихся и 1281 дошкольник;

    аттестаты о среднем образовании получили 123 выпускника, им на смену придут 326 первоклассников;

    20 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении»;

    в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования работают два заслуженных учителя Республики Башкортостан, два заслуженных работника физической культуры РБ, нагрудным знаком «Отличник образования РБ» награждены 53 педагога, Почетными грамотами РБ и РФ — 109. Почетных работников образования РФ — 19. В школах района работают 10 учителей — победителей приоритетного национального проекта «Образование»;

    педагогами образовательных организаций подано заявлений на высшую категорию — 107, на первую –54;

    на муниципальном этапе конкурса «Учитель года Башкортостана‑2017» победила учитель начальных классов МБОУ лицей № 1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Валентина Шамаева. На республиканском этапе конкурса «Учитель года Башкортостана‑2017» учитель начальных классов МБОУ лицей № 1 им. Ф. Булякова с. Мишкино Эльмира Газизова стала победителем в номинации «За успехи в преподавании в начальных классах»;

    в конкурсе «Ученик года‑2017» победила обучающаяся 10 класса МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево Ектерина Илтубаева;

    на республиканском этапе конкурса «Воспитатель года РБ‑2016» наш район представила воспитатель МБ ДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино Эвелина Кильдибаева;

    на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года РБ — 2017» победителем стала воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино Элеонора Аспаева.
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