Приглашаем мишкинцев на велопробег

О. Биктубаева

Они поздравляли жителей села с Днем молодежи и Днем физкультурника, и приглашали принять участие в велопробеге, который запланирован на конец сентября в рамках Всемирного дня без автомобиля (отмечается ежегодно 22 сентября). Жителям ребята вручили листовки о здоровом образе жизни с призывом больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Надеемся, нас поддержат жители района. Приглашаем всех!