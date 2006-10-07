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    Приглашаем мишкинцев на велопробег

    slavin Вчера, 09:41251Общество
    Приглашаем мишкинцев на велопробег
    12 августа, в международный день молодежи и день физкультурника, активисты местного отделения "Молодой Гвардии" и волонтеры движения "Вместе" вышли на улицы райцентра.

    Они поздравляли жителей села с Днем молодежи и Днем физкультурника, и приглашали принять участие в велопробеге, который запланирован на конец сентября в рамках Всемирного дня без автомобиля (отмечается ежегодно 22 сентября). Жителям ребята вручили листовки о здоровом образе жизни с призывом больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Надеемся, нас поддержат жители района. Приглашаем всех!
    О. Биктубаева
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