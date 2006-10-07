В Мишкинском районе прошел второй по счету праздник традиционного чая

А. Ибулаев

Впервые праздник посвященный традиционному российскому чаю был организован и проведен Майрийским ИКЦ прошлым летом. Основная цель праздника – это популяризация отечественного народного напитка из кипрея узколистного как альтернатива традиционному привозному (импортному) чаю через решение следующих задач: ознакомление с растением кипрей узколистный и напитком из этого растения (копорский чай); изучение мировой истории употребления чая и способов его приготовления; приобщение к ЗОЖ через культуру употребления напитка из кипрея узколистного.Был заранее оформлен зал, приготовлены необходимые реквизиты. Зрители и участники праздника узнали, как приготовить правильно иван-чай (где растет это растение, как его узнать на поле, как собирать листья для чая и как готовится сам чай). Особым украшением праздника стал ансамбль, недавно созданный при Марийском ИКЦ, носящий название «МуроЭм», что в переводе обозначает: песня – лекарство. С марийской народной песни про чай и чаепития начался праздник.Из числа зрителей были отобраны пять участников для конкурсной программы, которые соревновались в знании лекарственных трав, их свойствах; пословиц и поговорок про чай. Был и творческий конкурс – реклама копорского чая. Методистами краеведческой библиотеки была организована выставка книг на тему чая и о полезных травах. Они же – наше компетентное жюри. А Эсен Элай, исследователь марийской мифологии нам рассказал о празднике Илян кече. Также зрители и участники конкурсной программы узнали о полезных свойствах чая из кипрея, а мастер-класс по этапам заготовки чая научил и воодушевил многих к самостоятельной его заготовке. Победители конкурсной программы конечно же получили в подарок настоящий копорский чай, заготовленный по особому рецепту главным специалистом Марийского ИКЦ А. Ибулаевым.Самым долгожданным этапом праздника стало чаепитие. Все участники и зрители праздника насладились ароматным напитком с добавлением не менее полезных листьев смородины, малины, лесной клубники, мяты, душицы и зверобоя.