В Мишкинском районе подведены предварительные итоги Года экологии

Несколько месяцев и этот год уйдет в прошлое. Уже сейчас можно подвести основные итоги этого важного для всех нас, россиян, промежутка времени. Об этом и пойдет наш разговор с главным инженером ОТ и ТБ администрации района Р. Гильмияровым.— Радик Рафикович, не секрет, что любое большое дело начинается с составления плана по реализации этого важного государственного решения. Затем, подбирается команда единомышленников, которая бы воплощала эти планы в жизнь.
— Вы абсолютно правы. Коллегиально были составлены планы по проведению Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Все они были разосланы по предприятиям и организациям района, школам, администрациям сельских поселений. А те, в свою очередь, откликнулись индивидуальными планами. Собственно говоря, та оперативность, с которой к нам пошла обратная связь, позволила вселиться уверенности, что Год экологии пройдет на высоком уровне.— Несколько слов о самих планах…
— Все работы начались с проведения обследований старостами территорий населенных пунктов, расположенных в сельских поселениях. По этим данным составлен план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий района.
Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
В. Кондогин
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Год экологии