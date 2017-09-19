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    В Мишкинском районе подведены предварительные итоги Года экологии

    slavin 19-09-2017, 14:28160Общество
    В Мишкинском районе подведены предварительные итоги Года экологии
    Несколько месяцев и этот год уйдет в прошлое. Уже сейчас можно подвести основные итоги этого важного для всех нас, россиян, промежутка времени. Об этом и пойдет наш разговор с главным инженером ОТ и ТБ администрации района Р. Гильмияровым.

    — Радик Рафикович, не секрет, что любое большое дело начинается с составления плана по реализации этого важного государственного решения. Затем, подбирается команда единомышленников, которая бы воплощала эти планы в жизнь.
    — Вы абсолютно правы. Коллегиально были составлены планы по проведению Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Все они были разосланы по предприятиям и организациям района, школам, администрациям сельских поселений. А те, в свою очередь, откликнулись индивидуальными планами. Собственно говоря, та оперативность, с которой к нам пошла обратная связь, позволила вселиться уверенности, что Год экологии пройдет на высоком уровне.


    — Несколько слов о самих планах…
    — Все работы начались с проведения обследований старостами территорий населенных пунктов, расположенных в сельских поселениях. По этим данным составлен план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий района.

    Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    В. Кондогин
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    Метки: Год экологии

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