В Мишкинском районе подведены предварительные итоги Года экологии

— Вы абсолютно правы. Коллегиально были составлены планы по проведению Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Все они были разосланы по предприятиям и организациям района, школам, администрациям сельских поселений. А те, в свою очередь, откликнулись индивидуальными планами. Собственно говоря, та оперативность, с которой к нам пошла обратная связь, позволила вселиться уверенности, что Год экологии пройдет на высоком уровне.





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В. Кондогин — Все работы начались с проведения обследований старостами территорий населенных пунктов, расположенных в сельских поселениях. По этим данным составлен план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий района.

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