История мишкинской районной газеты «Дружба»

В. УСКОВ, директор-редактор ГУП РБ РИК «Дружба».

Р/S. Автор статьи в «Дружбу» пришел в 1980 году корреспондентом. В 1983 году стал ответственным секретарем, в 1984 – заместителем редактора, в 2001 – редактором газеты. В 2003 году назначен директором-редактором ГУП РБ РИК «Дружба».

В книге «Коллективный агитатор и организатор крестьянских масс» (Районная печать Башкирии в годы первой пятилетки) автор С. А. Халфин обращается ко времени образования Башкирской АССР и становления советской власти в республике. Именно в эти первые годы партийными органами выдвинута задача издания газет в молодой республике на языках населяющих ее народов. Стала выходить газета «Беднота Востока» для жителей Уфимской губернии и Урала. В Уфе начали издавать газету «Красный Урал» на чувашском языке. На марийском языке газета сначала стала издаваться в Бирске, а с января 1920 года в Уфе. Это был орган марийского подотдела губернского отдела по делам национальностей и марийской коллегии губкома ВКП(Б). Называлась газета «Совет умландарымаш» (Советские известия). Распространялась газета, кроме Уфимской, еще и в Казанской, Вятской, Пермской губерниях и Сибири.Но постепенно назрела необходимость приблизить издания на родных языках непосредственно к массам. Связано это было с грандиозностью задач, выдвинутых партией в области сельского хозяйства – на страну надвигалась коллективизация. Требовалось вовлечь в активную коллективную работу широчайшие массы населения. Газетный сектор Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(Б) в начале января 1930 года провел совещание, на котором была поставлена задача – «нельзя оставлять коммуны, колхозы без газет». Вскоре после совещания было создано бюро организации районных и колхозных газет. В работу включилась газета «Правда». Она направила в республику две выездные редакции. Обосновались они в Давлеканово и Мишкино.Одна из этих московских бригад, которую возглавлял Максим Васильевич Кузнецов (Макси Апшат), и создала колхозную газету на марийском языке «Коммун корно» (Путь коммуны) в селе Мишкино Бирского кантона. Это сейчас Мишкино – крупное село, в котором проживают около семи тысяч человек. Тогда это была деревня с несколькими сотнями жителей.… С печатной машиной стоимостью в несколько тысяч рублей, весом в 200 пудов, со шрифтами (30-40 пудов), бумагой (60 пудов) – вот с таким грузом прибыла бригада правдовцев в Мишкино. С первой же трудностью столкнулась бригада при сборах. По ошибке им погрузили шрифты… для русской газеты. В тресте «Мосполиграф» объяснили:- Езжайте. Через 3-4 дня отольем нужные шрифты: одни в Москве, другие – в Ленинграде. Для вас отправим срочно.Но вместо 3-4 дней пять пудов марийских шрифтов пришлось ждать полтора месяца.По сохранившемуся свидетельству М. Кузнецова, первые номера газеты пришлось выпускать без марийского шрифта.Да и первоначально прибывшие еще ранее печатную машину, бумагу уже успели разместить в своих складах коллеги в Бирске, не желая отпускать бригаду москвичей в Мишкино. Мол, для деревни эта печатная машина слишком большая. Но с доводами о том, что и темной марийской деревне нужна своя газета, а не только та, которая печатается где-то далеко, согласились.Вот так бригада журналистов и обосновалась в Мишкино на несколько месяцев.Ее первый номер вышел 24 марта 1930 года. Газета была органом Мишкинского волкома ВКП(б), волостного исполкома, колхоза «1-ое Мая». Газета, издающаяся на марийском языке (а в прибывшей для организации газеты бригаде из четырех человек лишь ее редактор Макси Апшат был марийцем) сразу же приобрела неимоверную популярность у населения. Расположились редакция и типография в общежитии школы колхозной молодежи.Газета распространялась бесплатно. Выходила тиражом в 5-6 тысяч экземпляров. «Коммун корно» начала издаваться как раз в тот момент, когда из колхозов стала уходить люди.«Колеблющимся надо было объяснить те льготы, блага, которые давали партия и правительство бедным людям и середнякам, раскрыть преимущества колхозной жизни, надо было поднимать дух колхозников», - пишет М. Кузнецов.И свою роль на том этапе газета сыграла – прекратился развал колхозов, успешно проведен весенний сев.За два месяца бригада выпустила 14 номеров. И параллельно готовила местные кадры для газеты. Проводились ускоренные курсы для подготовки наборщиков вручную, журналистов. И уже через два месяца местные кадры сумели самостоятельно выпускать газету.В 1930 году ЦИК СССР было принято постановление об административно-территориальном делении севера Башкирии. 21 августа в селе Мишкино состоялся первый районный съезд Советов. Первым председателем был избран Петр Иванович Вавилов (Монарн) – учитель по образованию, журналист и поэт. В состав района вошли Мишкинская и Чураевская волости, Большешадинский и Мавлютовский сельсоветы Кизганбашевской волости, Янагушевский сельсовет Удельно-Дуванейской и Байтуровский сельсовет Надеждинской волостей.Одним из первых редакторов районной газеты из местных кадров стал Байгуза Асаевич Асаев. Он прошел путь от простого крестьянского парня до редактора районной газеты. Участник Великой Отечественной войны. Дослужился до звания майора. Активную помощь в 30-е годы районной газете оказывал классик марийской литературы Яныш Ялкайн, чьи произведения печатались на страницах газеты. Впоследствие Я. Ялкайн был репрессирован и погиб в застенках НКВД.В 1935 году редактором газеты был назначен Гафият Хисматуллович Ишмурзин, уроженец Шаранского района. Происходит сплочение местных творческих сил, начинает работать литературный кружок при газете. В годы репрессий, когда в застенках начали исчезать многие люди, Г. Ишмурзин, снятый с работы, подвергшийся нескольким допросам, тайком покидает Мишкино и уезжает в Татарию, где начинает работать в сельской школе. Затем он участник советской-финской войны, шел тяжелыми, кровавыми дорогами Великой Отечественной. Был несколько раз ранен. Командовал стрелковым полком. Освобождал Венгрию, Чехословакию, Австрию. Удостоен двух орденов Боевого Красного Знамени, ордена Красной Звезды. А ведь именно таких вот людей в 1937-1939 годы сажали в застенки, объявляя врагами народа!Совсем недолго был редактором газеты Шуматбай Васильев. Репрессирован вместе с первым председателем Мишкинского РИК Петром Вавиловым и военной коллегии Верховного Суда СССР 14 июля 1938 года приговорен к расстрелу. По этому же приговору расстреляны заведующий РОНО Ермолай Сагадеев, поэт Николай Тишин (он помогал литературному кружку при районной газете), учитель Андимир Бикбулатов, заведующий райфо Акадий Сагадеев и другие.Кстати, репрессии задели не только наиболее прогрессивную прослойку в обществе - интеллигенцию, своим крылом органы госбезопасности накрыли и многих рядовых советских людей. Один из таких пострадавших – сотрудник газеты Ахметгалей Сафаргалиевич Шуматов. Работал в газете с марта 1935 года до декабря 1937.«Мы, нижеподписавшиеся, Ташбердин Ямутей Ташбердинович (работал рядовым наборщиком, что подтверждается моей личной трудовой книжкой) и Ишкузин Ишале Ишкузинович (литературный сотрудник райгазеты «Коммун корно»). «даем настоящее подтверждение Шуматову Ахматгалею Сафаргалеевичу в том, что он с марта 1935 года по 4 декабря 1937 года работал в редакции райгазеты Мишкинского района Башкирской АССР – «Коммун корно» (ныне «Дружба»). Хорошо знаем, что он работал в редакции газеты «Коммун корно», откуда по репрессии, то есть – по линии Министерства государственной безопасности, его забрали.В чем подписываемся:19 апреля 1972 года.»Конец тридцатых прошлого века поломал не одну такую судьбу. Достаточно вспомнить, что тяжким проступком по постановлению ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года считалось 15-минутное опоздание на работу.До 23 марта 1940 года редактором «Коммун корно» работал М. М. Биктубаев. По решению I пленума РК ВКП(б) от 3 марта 1940 года он был переведен на другую работу. Ответственным редактором был назначен его заместитель Т. Микишкин. Заместителем редактора зачислен И. Ишкузин, который в конце 1940 года будет затем переведен на должность ответственного секретаря.22 июня 1941 года грянула война. Уже в июле 1941 года ушел на фронт литературный сотрудник Исанбай Михайлов, в сентябре – секретарь редакции Ишале Ишкузин.Годы войны… Многие журналисты, полиграфисты ушли на фронт. Доблестно сражались с фашистскими полчищами Я. Ташбердин, Р. Шайдулин, И. Ишкузин и другие.Интересна судьба журналиста Романа Николаевича Шайдулина. В редакцию газеты он пришел по направлению в 1931 году. И он был, пожалуй, единственным профессиональным газетчиком – учился в Москве. При всех «пертурбациях», громах и молниях тридцатых он выполнял именно журналистскую работу, и потому, будучи профессионалом, избежал репрессий. В годы войны рядовым артиллеристом прошел фронтовыми дорогами до Будапешта. Был тяжело ранен. Заслужил самую дорогую солдатскую награду – медаль, «За отвагу». И снова после Великой Победы вернулся в родную редакцию, - работал долгие годы заместителем редактора, переводчиком, ответственным секретарем. Выжили в горниле войны печатник Я. Ташбердин (он затем на долгие годы возглавил районную типографию), И. Ишкузин, будущие сотрудники редакции Я. Агеев, А. Апаев, Я. Ялаев (работали редакторами газеты), Л. Виноградов (директор типографии) и другие.Сейчас не надо объяснять, в каких сложнейших условиях приходилось оставшимся в тылу людям. Полуголодные, недосыпающие сельчане делали все для приближения Победы. А еще выходила газета, роль которой в трагические, горестные дни Родины была просто незаменимой – она поддерживала высокий дух, нацеливала на трудовые свершения, информировала. И пусть не так часто она выходила, но свою задачу она во время войны выполнила с честью.Нельзя не рассказать еще об одной судьбе. В конце 1941 года в районе появились эвакуированные с захваченных фашистскими полчищами территорий советские граждане. Первого декабря в штат редакции «Коммун корно» в качестве уборщицы была зачислена Е. Н. Степанова, эвакуированная из города Вязьмы Смоленской области. Это – будущий редактор русской газеты «Красная заря».Весной 1944 года руководство редакцией «Коммун корно» и типографией было возложено на А. Бадамшина. Первые сведения об образовании газеты «Красная заря» по имеющимся приказам появились в июле 1945 года. Недолгий срок директором типографии (1945-1946 годы) работал Т. Х. Бикбулатов, его сменил в июне 1946 года фронтовик Л. П. Виноградов.В 1948 году ответственным редактором назначен Ян Агеев (он затем перешел на работу в РК ВКП(б). Первого сентября по решению бюро РК ВКП(б) редактором был утвержден Яков Ялаев.Первая смена названия районной газеты, выходящей на марийском языке, произошла 20 февраля 1952 года на основании решения Башкирского обкома ВКП(б). Она с этого времени стала называться «Коммунизм верч» («За коммунизм»). Название русской газеты осталось прежним – «Красная заря» ее редактировала Е. Н. Степанова).29 августа 1952 года на основании постановления XI районной партийной конференции и пленума РК ВКП(б) обязанности ответственного редактора газеты «Коммунизм верч» были возложены на Р. Н. Шайдуллина, а Яков Калитович Ялаев был принят на должность ответственного секретаря.В августе 1956 года райкомом партии было принято решение об укреплении аппарата редакции газеты «Коммунизм верч» и предстоящем объединении газет на марийском и русском («Красная заря») языках. В связи с этим редактором газеты был назначен Ян Яковлевич Агеев, а Р. Н. Шайдуллин – ответственным секретарем (в этой должности работал Г. А. Апсаликов). «Красную зарю» в те годы выпускали всего два человека – Е. Н. Степанова (редактор) и П. К. Тряскин (ответственный секретарь). Выходила она на двух полосах один раз в неделю. В будущем П. К. Тряскин станет одним из самых известных и авторитетнейших журналистов республики, долгие годы работая в «Советской Башкирии» корреспондентом, заведующим отделом.К первому октября 1956 года все организационные вопросы, связанные с объединением двух газет, были решены (приказ по редакции от 1 октября 1956 года). С этого времени газета стала издаваться на русском и марийском языках - «За коммунизм» («Коммунизм верч»). Е. Н. Степанова стала литературным сотрудником (потом она стала заведующей сельхозотделом), а в связи с увольнением по собственному желанию П. К. Тряскина ответственным секретарем редакции была принята Лидия Николаевна Каренгина. Газета и на русском и марийском выходила на двух полосах. В нынешнем объеме районная газета стала выходить с июля 1957 года. В это время на работу были приняты Светлана Самойлова и Леонард Ерикеев - сначала литсотрудником, а затем – заведующим отделом партийной жизни (фронтовик Л. Ерикеев впоследствие будет долгие годы работать редактором Нуримановской районной газеты).В 1958 году из редакции уйдет Е. Н. Степанова. На должность заведующего отделом сельского хозяйства будет назначен инвалид войны, орденоносец Макбул Ахметшин.В приказах по редакции часто можно встретить указания о командировках сотрудников в хозяйства района на 3-5 дней. Это в наш век достичь любого конца района можно за 30-50 минут на автомашине. В те годы корреспонденты добирались до мест, чтобы донести до читателей интересующую их информацию, где пешком, где на попутном, гужевом транспорте. Нельзя без волнения читать строки, когда приказом по редакции предписывается «…выдавать лошади по четыре килограмма овса», а именно такой транспорт был в редакции. В шестидесятые годы появятся мотоциклы - «козлики», они верой и правдой будут служить по 10-15 лет.В 1960 году в редакцию была принята в качестве машинистки ныне здравствующая ветеран войны и труда Валентина Михайловна Коткина (она затем станет заведующей сектором учета райкома партии).Третьего августа 1960 года редактором районной газеты «За коммунизм» был назначен Михаил Иванович Иванов (ныне – доцент Бирского пединститута), а Я. Я. Агеев переведен на должность ответственного секретаря. В этот год перейдет на учительскую работу Л. Н. Каренгина (заведующая отделом писем), на следующий год – покинут редакцию Л. Ерикеев и С. Самойлова. Леонард Ерикеев будет назначен редактором Нуримановской газеты. Заместителем редактора в этот год по решению райкома партии был назначен Анатолий Сергеевич Апаев.В мае 1962 года функции районной газеты в связи с объединением районов – Мишкинского, Бирского и ряда других – были переданы объединенной газете «Победа» – органу обкома КПСС и Совета Министров БАССР для районов Бирского колхозно-совхозного производственного управления.Штат редакции к июню 1962 года был расформирован, а М. И. Иванов переехал в Бирск на работу в газету «Победа» (впоследствие он станет ее редактором).Возвращение районной газеты в родные пенаты произойдет в 1965 году, когда Мишкинский район будет вновь воссоздан в своих границах. Второго марта 1965 года редактором газеты назначен А. С. Апаев. Заместителями редактора стали Н. К. Яметов и Я. Я. Агеев. С этого времени районка стала называться «Дружба». На работу будут приняты И. Цаголов, Г. Князев (с перерывом он проработал в «Дружбе» до 2002 года), В. Сухоев (фотокорреспондент), Т. Дигитаева (переводчик), Е. Киселев (заведующий отделом), А. Андреянов (переводчик). Отдадим дань уважения этим людямб многие из которых здравствуют и ныне, за то, что они создавали нынешнюю районную газету.Знаменательно и то, что «Дружба» образовалась 25 марта - ровно через 35 лет после выхода первого номера «Коммун корно».На должность заместителя редакторы был принят Николай Камалтдинович Яметов – совсем еще молодой человек студент-заочник факультета журналистики Уральского университета. Через несколько лет – 3 июля 1968 года - этот талантливый журналист и поэт возглавит коллектив редакции. Яркой звездой блеснет он на небосклоне районной печати. Сам тяготеющий к художественному слову, он оживляет газету, и здесь нередко печатаются материалы «для души», а не только «указилки» контролирующего и направляющего органа.Н. К. Яметов трагически погиб 29 июня 1972 года, оставив после себя добрую память – как поэт, журналист и человек.В сентябре 1972 года редактором стал А. Арсланов. Проработал в этой должности он недолго – до мая будущего года.18 мая 1973 года руководителем районной газеты вновь был назначен Ян Яковлевич Агеев.13 ноября 1973 года в качестве литературного сотрудника редакции был принят Флорид Буляков, в феврале 1974 – Владимир Огородников. Первый впоследствие станет заведующим отделом писем редакции газеты «Дружба», затем в восьмидесятые годы перейдет на «вольные хлеба» - займется литературным творчеством, а его пьесы поставят все ведущие театры республики, многих республик и областей. Он станет лауреатом премии имени Салавата Юлаева и Государственной премии Российской Федерации. И все же, первая известность придет к нему не только как журналисту «Дружбы» (бренд редакции «Фома Наждачный» во многом благодаря ему получил популярность у читателей), но и как к замечательному баянисту, автору музыки к гимну Мишкинского района «Мишкино – моя песня». А еще Флорид Буляков еще в те годы отличался особой тщательностью подбора исторических фактов. Очерками о дружбе Салавата Юлаева и его полковника из народа мари, а также о башкирском Тулпларе зачитывались все от мала до велика.Не менее стремительна служебная лестница Владимира Николаевича Огородникова. Придя в редакцию корреспондентом, он через небольшой срок уже литературный сотрудник, а затем - ответственный секретарь. В 26 лет он становится сначала исполняющим обязанности (это потому «исполняющим», что не являлся членом КПСС), а затем и самым молодым редактором районной газеты.Напомню также, что в октябре 1975 года редактором был назначен Яков Янсубаевич Янсубаев (ранее – заместитель редактора), который сменит Я. Я. Агеева - состояние здоровья фронтовика не позволит исполнять эту работу в полную силу (Ян Яковлевич уйдет из жизни после продолжительной болезни 25 мая 1976 года). Я. Я. Янсубаев проработает в «Дружбе» до июля 1977 года, впоследствии он переедет в Марийскую республику. Нынче он – сотрудник одной из районных газет.22 июля 1977 года «Дружбу» возглавил В. Н. Огородников. Тогдашний первый секретарь райкома КПСС Н. Т. Лысенко, рассмотревший в молодом журналисте талантливого организатора творческого коллектива, вызвал накануне бюро райкома партии В. Н. Огородникова и сказал:- Будешь редактором!И не принял робких возражений о небольшом стаже работы, того, что Владимир Николаевич – не член партии. Возражать Н. Т. Лысенко в те годы мало кто решался….Так «не член партии» (для того времени – нонсенс) возглавил редакцию. С приставкой – и.о. Вплоть до ноября 1978 года. В тот месяц В. Н. Огородников избавился от приставки «и.о.» и стал редактором. Заместителем редактора была назначена Л. А. Суланова. Ответственным секретарем стала М. Н. Каримова (она пришла в «Дружбу» в 1976 году корреспондентом). Особое внимание стало уделяться верстке газеты, работе с активом внештатных корреспондентов. А положением о стимулировании творческого труда корреспондентов, гонорарной шкалой и многим другим, которое разработано Владимиром Николаевичем, редакция пользуется до сих пор. Именно творческой стороне дела, объективности информации, оперативности стало уделяться больше внимания. А еще – действенности выступлений газеты. Важно ведь не только выступить с критикой недостатков, еще важнее, чтобы были приняты меры, а положение исправлено.За почти шесть лет редакторства было сделано немало. Редакция построила гараж, был, наконец-то, приобретен автомобиль УАЗ-469. Построена типовая типография, которую в 1978 году возглавил Земфир Хакимович Каримов. Сформировался не только коллектив единомышленников (Л. Суланова, А. Детинин, М. Каримова, Ф. Буляков, В. Клинов и другие), но и постепенно газета приобрела облик издания, помогающего читателям, рассказывая о людях труда, борясь за экологию, нравственное и духовное развитие населения.Естественно, труд В. Н. Огородникова не мог быть не замечен солидными республиканскими изданиями. В 1983 году он был приглашен в «Советскую Башкирию» – сначала корреспондентом, а затем заведующим отделом, редактором.В восьмидесятые годы на работу в «Октябрьский нефтяник» был приглашен А. Детинин. Вскоре стал редактором одного из изданий Издательского Дома «Республика Башкортостан».В 1983 году редакцию возглавила М. Н. Каримова. Линия, взятая на тесную связь газеты и читателей, была продолжена. Манзума Наматовна 18 лет управляла творческим коллективом «Дружбы». За эти годы внедрена офсетная печать в типографии, редакция была компьютеризирована. Пришлось проходить и тяжелые уроки вхождения в рынок. И со всем этим М. Н. Каримова справилась. Я вспоминаю время, когда редакция едва не стала разменной монетой в партийных дрязгах – уж очень кому-то хотелось «порулить» редакцией, ибо, по мнению ряда чиновников от партии, газета оказалась «…уж очень независимой». М. Н. Каримовой и В. И. Ускову (заместитель редактора) на одной из последних партконференций было посвящено немало критических слов и стрел – за, якобы, непослушание.Рассказывая о становлении и истории районной печати, невозможно не сказать о том, как менялось содержание газетных полос. В тридцатые годы – борьба за коллективизацию, разоблачение врагов колхозного строя, в сороковые – все для фронта, все – для победы, в пятидесятые – шестидесятые – директивы партии и правительства, развенчание культа личности Сталина (этому были посвящены многие номера районной газеты) одобрение речей Хрущева – вот-вот, мол, и будет коммунизм… Газета пестрит заголовками «Усилить… Быстрее… Догонять… Больше хлеба… мяса… молока.»Не проходили в эти годы и мимо обид, нанесенных друзьям СССР – Вьетнаму, Корее и другим. А как радовались полетам в космос! Плакали, когда погиб космонавт В. Комаров… Все было. Все… Хоронили вождей. Писали от имени работяг «всхлипы» на их кончины и их речи.Но с эпохой менялось и содержание – от политической «злободневности», накачки умов на трудовые свершения – до социальной направленности в наши дни. Демократизация общества – дело благое, и помогать становлению демократического общества стало целью и районной газеты, чтобы даже маленький человек почувствовал себя ответственным за дела района, республики, страны.Конечно, невозможно в данной статье рассказать о всех дорогих земляках, посвятивших когда-то себя газете, полиграфии, служению Слову. И не только журналисты, печатники, переводчики, корректора, наборщики. Десятки фамилий. Почти тридцать лет работала заместитель редактора по дубляжу Г. Никитина, по несколько десятков лет отработали в районной газете З. Айгишева, Д. Яныбина (корректора), З. Ямурзина (машинистка), Н. Валиева, Г. Аймурзина (наборщицы) и многие-многие другие. Преданности газетному делу можно учиться у них.Как-то услышал от коллег, что «Дружба» – своеобразная кузница кадров.А, ведь, верно. Питомцы «Дружбы» затем работали в Ермекеевском районе (Н. Адыева), Нуримановском (Л. Ерикеев, С. Самойлова), городе Октябрьском (А. Детинин), Уфе (П. Тряскин, В. Огородников, Ф. Буляков и другие). Лилия Ерусланова, работавшая в семидесятые годы в «Дружбе», несет просветительство в парижские массы.Нельзя не сказать о доблестной армии внештатных корреспондентов. Сельчане зачитывались очерками ветеранов войны М. Закирова, А. Малинина, стихами Г. Баталовой. Сколько доброты, жизнелюбия, боли в их произведениях! К сожалению, они ушли из жизни, но то, что ими написано, а затем опубликовано в газете «Дружба», стало историей для многих поколений.С газетой сотрудничали наши земляки-писатели Г. Зайниев, В. Абукаев-Эмгак. Свою школу в начале восьмидесятых проходил в редакции драматург В. Байгуза, рано ушедший из жизни. Мы бережно храним книгу генерала М. Белова «Судьба семьи в судьбе страны» (Москва, 2002 год), рассказывающей о подвиге девятерых братьев и сестры Беловых в войне. Генерал – наш земляк. Семья его родителей жила в деревне Алексеевка.Впервые очерки М. Белова, посвященные братьям и сестре, были опубликованы в восьмидесятые годы в районной газете «Дружба». На основе этих очерков родилась книга.изкий поклон всем, кто создавал газету, ставил ее на ноги, писал на ее страницах историю района.