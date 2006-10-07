Рабочие отмазки на случай, если у вас начинают просить деньги в долг

Однажды у меня заняли довольно большую сумму денег: примерно 6000 рублей в 2007 году (тогда я в месяц зарабатывал меньше). Естественно, тот человек так и не вернул деньги, хотя для их возврата я приложил много усилий."Не могу дать в долг, так как уже занял". Работает стопроцентно."Взял кредит. Как расплачусь, так и начну давать в долг".Напоминаешь, что он ещё прошлый займ не вернул. Пора бы! Это, конечно, работает только в тех случаях, если давал в деньги человеку."Откладываю деньги на крупную покупку". Эта отмазка работает не очень хорошо, но по ней всегда можно вычислить того, кого пора вычёркивать из друзей.Люблю действовать по этой схеме. Говорю, когда просят: "конечно, только завтра напомни". А завтра повторите фразу. Повторяйте её столько, сколько нужно. Бесконечный цикл.Не давайте деньги родственникам (гарантированно, что не вернут).Не давайте деньги друзьям (гарантированно, что потеряете друга).Никому не говорите, что у вас есть лишние деньги.