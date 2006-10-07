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    Как бабушка приучила вовремя домой приходить

    slavin Вчера, 14:4982Общество, Это интересно
    Как бабушка приучила вовремя домой приходить
    - Петя, домой! – громко позвала женщина с балкона из дома напротив. - Я кому говорю! Ужин стынет! - Щас, - пробурчал пацанчик в зеленых шортах и вперевалку вошел в подъезд.

    - А я с младых, можно сказать, ногтей приучился вовремя приходить вечерами домой, - сказал мне друг детства Владик.

    – Бабушка приучила. - Че, в угол ставила?

    - Если бы! - вздохнул Владик. – Ты же помнишь мою покойную бабушку?

    - Она у тебя вроде казашка была?

    Магрипа-апа всегда ходила с покрытым белым платком головой, в длинном, до пят, зеленом платье, и по-русски говорила хотя и бойко, но с непередаваемым акцентом.

    Например, она произносила не «шофёр», а «шОпер» (то есть букву «ф» выговаривала как «п», да и ударение делала на первый слог). Не давалась Магрипе-апа почему-то и буква «в».

    Их соседа Володю она звала Болёдя.

    - Ага, - подтвердил Владик. – Казашка. А дед хохол.

    Владик внешне пошел в свою бабку-казашку: темноволосый, скуластый, с прищуренными глазами. Впрочем, я никогда не задумывался о его национальности, как и он, полагаю, о моей.

    У нас был общий двор, общая компания, общие игры, а больше нам ничего и не нужно было. И когда наша семья переехала в город, мне очень не хватало той нашей развеселой компании, и в первую очередь Владислава.

    - Однажды мои родители уехали на свадьбу к родственникам, - продолжил свой рассказ мой друг детства. - Учебный год уже начался, так что дома остались я и бабушка Магрипа.

    И вот я в первый же день заигрался у нас во дворе и забыл, что надо идти на ужин. А бабушка раз позвала меня с балкона, два. А я ноль внимания.

    И тогда бабуля как гаркнет на весь двор: - Блядик, иди кушить домой! Кушить стынет! Бляяядик, домооой!

    Я помчался домой как ошпаренный, лишь бы бабушка замолчала. А как мне потом пришлось биться с пацанами, чтобы они перестали называть меня Блядиком…

    Отсмеявшись, я приобнял Владислава за плечи:

    - Ну что, дорогой мой…

    - Только попробуй передразнить мою незабвенную бабушку, убью! – тут же перебил меня друг детства.

    -…Дорогой мой Владислав, пошли за стол! – продолжил я. – У меня родился тост: за наших милых бабушек.

    - Это можно, - облегченно вздохнул Владик. – Пошли!

    - Слушай, а она не пробовала тебя называть не укороченным, а полным именем? – невинно спросил я, когда мы выпили еще по граммулечке.

    - Это как? Блядислябом, что ли? – обиженно переспросил Владик.

    Первым под стол пополз я…
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