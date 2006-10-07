Как бабушка приучила вовремя домой приходить

- А я с младых, можно сказать, ногтей приучился вовремя приходить вечерами домой, - сказал мне друг детства Владик.– Бабушка приучила. - Че, в угол ставила?- Если бы! - вздохнул Владик. – Ты же помнишь мою покойную бабушку?- Она у тебя вроде казашка была?Магрипа-апа всегда ходила с покрытым белым платком головой, в длинном, до пят, зеленом платье, и по-русски говорила хотя и бойко, но с непередаваемым акцентом.Например, она произносила не «шофёр», а «шОпер» (то есть букву «ф» выговаривала как «п», да и ударение делала на первый слог). Не давалась Магрипе-апа почему-то и буква «в».Их соседа Володю она звала Болёдя.- Ага, - подтвердил Владик. – Казашка. А дед хохол.Владик внешне пошел в свою бабку-казашку: темноволосый, скуластый, с прищуренными глазами. Впрочем, я никогда не задумывался о его национальности, как и он, полагаю, о моей.У нас был общий двор, общая компания, общие игры, а больше нам ничего и не нужно было. И когда наша семья переехала в город, мне очень не хватало той нашей развеселой компании, и в первую очередь Владислава.- Однажды мои родители уехали на свадьбу к родственникам, - продолжил свой рассказ мой друг детства. - Учебный год уже начался, так что дома остались я и бабушка Магрипа.И вот я в первый же день заигрался у нас во дворе и забыл, что надо идти на ужин. А бабушка раз позвала меня с балкона, два. А я ноль внимания.И тогда бабуля как гаркнет на весь двор: - Блядик, иди кушить домой! Кушить стынет! Бляяядик, домооой!Я помчался домой как ошпаренный, лишь бы бабушка замолчала. А как мне потом пришлось биться с пацанами, чтобы они перестали называть меня Блядиком…Отсмеявшись, я приобнял Владислава за плечи:- Ну что, дорогой мой…- Только попробуй передразнить мою незабвенную бабушку, убью! – тут же перебил меня друг детства.-…Дорогой мой Владислав, пошли за стол! – продолжил я. – У меня родился тост: за наших милых бабушек.- Это можно, - облегченно вздохнул Владик. – Пошли!- Слушай, а она не пробовала тебя называть не укороченным, а полным именем? – невинно спросил я, когда мы выпили еще по граммулечке.- Это как? Блядислябом, что ли? – обиженно переспросил Владик.Первым под стол пополз я…