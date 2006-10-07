Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

Вы не поверите, но появлению на экранах всего мира фильма "Москва слезам не верит", мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье. Но это на самом деле так. Именно идея сна Катерины, длинною в 20 лет, где она засыпает заводя будильник и просыпается в другой серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова, на счету которого к тому времени был всего один, правда вполне успешный, фильм - "Розыгрыш".Сценарий к фильму писатель Валентин Черных написал для конкурса сценариев о Москве. Причем написан он был менее чем за 3 недели - писатель чудом уложился в сроки подачи материала на конкурс. Первое место тогда не дали никому, а вот второе получил именно сценарий Валентина Константиновича. Правда назывался он тогда по другому - "Дважды солгавшая", и он был тут же куплен Мосфильмом.А вот Меньшова, как режиссёра, предложила супруга автора сценария. Вот только кроме временного прыжка с будильником, да ещё аферы с профессорской квартирой в сценарии молодому режиссёру не понравилось практически ничего. Не понравился он и друзьям режиссёра, большинство советовали не снимать этот фильм - сюжет посчитали не модным. И даже собственная жена, прочитав его, сказала: "Ну и мура!".Сценарист переделывать своё творение отказался. Но Меньшов, которого так сильна увлекла идея с будильником, наперекор всем и со словами "а почему бы и нет!" сел за переделку и отшлифовку проекта сам.Изменено было многое - от спившегося хоккеиста Гурина до профессии Гоши (по сценарию он был не "слесарь-интеллигент", а электросварщик на стройке). В итоге сценарий увеличился на треть. А мы получили фильм, который до сих пор с удовольствием смотрят миллионы зрителей.