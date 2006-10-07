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    Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

    slavin Вчера, 14:5878Общество, Это интересно
    Почему Владимир Меньшов снял
    Вы не поверите, но появлению фильма мы обязаны обычному советскому будильнику.

    Вы не поверите, но появлению на экранах всего мира фильма "Москва слезам не верит", мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье. Но это на самом деле так. Именно идея сна Катерины, длинною в 20 лет, где она засыпает заводя будильник и просыпается в другой серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова, на счету которого к тому времени был всего один, правда вполне успешный, фильм - "Розыгрыш".

    Сценарий к фильму писатель Валентин Черных написал для конкурса сценариев о Москве. Причем написан он был менее чем за 3 недели - писатель чудом уложился в сроки подачи материала на конкурс. Первое место тогда не дали никому, а вот второе получил именно сценарий Валентина Константиновича. Правда назывался он тогда по другому - "Дважды солгавшая", и он был тут же куплен Мосфильмом.

    А вот Меньшова, как режиссёра, предложила супруга автора сценария. Вот только кроме временного прыжка с будильником, да ещё аферы с профессорской квартирой в сценарии молодому режиссёру не понравилось практически ничего. Не понравился он и друзьям режиссёра, большинство советовали не снимать этот фильм - сюжет посчитали не модным. И даже собственная жена, прочитав его, сказала: "Ну и мура!".

    Сценарист переделывать своё творение отказался. Но Меньшов, которого так сильна увлекла идея с будильником, наперекор всем и со словами "а почему бы и нет!" сел за переделку и отшлифовку проекта сам.

    Изменено было многое - от спившегося хоккеиста Гурина до профессии Гоши (по сценарию он был не "слесарь-интеллигент", а электросварщик на стройке). В итоге сценарий увеличился на треть. А мы получили фильм, который до сих пор с удовольствием смотрят миллионы зрителей.

    Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

    Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

    Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

    Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

    Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"
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