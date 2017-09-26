В лицее № 1 им. Ф. Булякова села Мишкино прошел методический слет РМО учителей башкирского языка

Л. Хасанова

Открыла мероприятие заведующая районным методическим кабинетом МКУ Отдел образования Л. Мустафина. В своем выступлении Лилия Финатовна затронула актуальные вопросы по изучению башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в свете требований Федеральных государственных образовательных стандартов, проблемы переподготовки и повышения квалификации учителей башкирского языка.Методист по родным языкам Л. Хасанова ознакомила коллег с информацией по изучению родных языков, башкирского языка как государственного в ОУ Мишкинского района. В своем выступлении она озвучила основные проблемы в методике преподавания родного языка и литературы, башкирского государственного языка.По вопросам использования учебников и учебных пособий выступила методист по учебному фонду Н. Биктубаева. Она проинформировала, что Министерством образования Республики Башкортостан ведется целенаправленная работа по внесению учебных пособий для изучения башкирского языка и литературы в федеральный перечень.В работе круглого стола мог участвовать каждый. Учителя обменивались опытом, обсуждали современные подходы к изучению башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан, презентовали свои мастер-классы.Про особенности преподавания родного (башкирского) языка подробно рассказала руководитель районного методического объединения учителей башкирского языка, учитель СОШ деревни Большие Шады А. Закирова.Учитель СОШ села Камеево (она же является и директором школы) Л. Каримова ознакомила присутствующих с особенностями преподавания башкирского языка как государственного Республики Башкортостан с учетом новых требований нормативных актов.— Проблема патриотизма в наше время актуальна. Настоящий патриот уважает и ценит все, что связано с его родиной. Мы знакомим учащихся с зарубежной историей, культурой, а про наш Башкортостан даем информацию в рамках каких-то разделов учебных предметов ИЗО, музыки, технологии. К сожалению, сегодня учебный предмет «История и культура Башкортостана» может исчезнуть из учебного процесса. Формирование патриотических чувств, любви и уважения к народным традициям, культуре у подрастающего поколения первостепенная задача уроков башкирского языка. По моему мнению, если мы хотим воспитать патриотов своей Родины, башкирский язык как государственный должен присутствовать в учебном процессе, — говорит Л. Каримова.В ходе мероприятия учителями СОШ имени А. Искандарова деревни Ирсаево Л. Ахматдиновой, СОШ деревни Малонакаряково З. Вильдановой были проведены мастер-классы на тему «Применение инновационных методов и приемов преподавания на уроках башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан». Они продемонстрировали успешные приемы, виды работ, которые проходят на «ура», поделились опытом работы.Со своими педагогическими находками для развития творческих способностей учащихся на уроках башкирского языка и литературы ознакомила своих коллег учитель СОШ № 2 села Мишкино В. Муртазина.Участники методического слета увидели массу положительных моментов: это и возможность самореализации, и обмен опытом, и преемственность, и творческий подход к преподаванию…Благодарим руководство лицея № 1 имени Ф. Булякова за создание условий для проведения методического слета.