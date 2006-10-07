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    В Священной роще села Мишкино «Шукын кумалтыш» («Молебнище многих родов») прошло осеннее моление

    slavin Вчера, 14:44260Общество
    В Священной роще села Мишкино «Шукын кумалтыш» («Молебнище многих родов») прошло осеннее моление
    Когда именно в последний раз на этой роще проходили моления, не помнят даже старожилы. С тех пор прошло не менее полувека. По словам нескольких женщин, на молебнище в последний раз выходили, с благодарственной молитвой богу Юмо, вернувшиеся живыми с войны их отцы. После этого тропы к священным рощам стали зарастать.

    Но пламя веры в богов предков в сердцах мари до конца не погасло. То тут, то там, но в разных марийских деревнях всё ещё поднимается дым от жертвенного костра. Возрождаются древние традиции и в селе Мишкино — на осеннее моление пришло более сорока человек.

    Мы уже писали: сейчас идет сбор на благоустройство этой священной рощи. Уже собрано немало денег. В ближайшее время планируется провести субботники. Мы надеемся, что в этом году большая часть священной рощи будет огорожена.

    Хочется также верить, что следующей огороженной и облагороженной священной рощей станет Мировое мольбище («Мер кумалтыш»). Многие, оказывается, в этот день сначала пришли именно к этому месту. Пришедшие в рощу помнят и другие священные места: на горе за Иняком раньше мари молились Матери земли (Мланде Ава). Есть такие места и возле других деревень. Признаться, я долго не понимал, как молились Матери земли, что ей жертвовали и почему одно из озер посвящено ей. Прояснить всё помогли пришедшие на моление старожилы. По их словам, Матери земли жертвовали гусей… После этих слов, я как будто на время прикоснулся к волшебной сказке и всё прояснилось. Не зря одно из озер на Ирсаевской земле называется «Мландылан пуымо ер» («Озеро жертвования земле»). В памяти сразу промелькнули строки из Калевалы о сотворении мира, вспомнилась сказка о царе Салтане и «Лебединое озеро». По финно-угорским мифам водоплавающая птица прилетела на землю, вернее океан, из созвездия Плеяды (у русских и мари одно из названий — «Утиное гнездо», «Лудо пыжаш») и, достав ил со дна, свила гнездо… Эта птица впоследствии и стала Матерью земли, а все девушки и женщины считались её дочерями. Кстати, эта птица — Мать земли не такой уж и мифический персонаж. Она часто видна, по утрам или вечерам, на небе, как самая яркая звезда. Ведь это — Венера, планета, считающаяся богиней любви и плодородия.

    Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Эсен Элай

    В Священной роще села Мишкино «Шукын кумалтыш» («Молебнище многих родов») прошло осеннее моление
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