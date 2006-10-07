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    Музей деревни Большие Шады отметил свое 30-летие

    slavin Вчера, 14:45110Общество
    Музей деревни Большие Шады отметил свое 30-летие
    Музеи занимают в обществе отдельное место, в котором представлены и хранятся совершенно уникальные предметы, вещи, на которых интересно посмотреть.

    В нашем районе много музеев, но только два из них имеют свое собственное здание — Янагушевский и Большешадинский, и они поистине являются гордостью района. У них много посетителей, которые приезжают из разных уголков района, республики, страны. А в книге отзывов музея деревни Большие Шады есть даже записи жителей США.

    В прошлую субботу музей Боевой и Трудовой славы деревни Большие Шады отпраздновал свое 30-летие. На торжество приехали глава администрации района Р. Мусин, заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, секретарь Совета Т. Коледина, начальник отдела культуры и уроженец деревни М. Нурисламов, представители администрации района, члены районного совета ветеранов, выходцы и старожилы деревни.

    Открыла мероприятие хранитель музея Э. Шайдуллина. Она подробно рассказала собравшимся об истории создания музея, о его создателях.

    — Первоначально он был организован М. Адыевым при школе, как музей Али Карная, — поведала нам Эльвира Амирьяновна, — а в 1987 году, когда для него было построено отдельное здание и население деревни активно включилось в сбор экспонатов, его переименовали в музей Боевой и Трудовой славы.

    Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Венера Аглямова
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