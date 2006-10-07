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    В деревне Нововаськино отремонтировали дорогу

    slavin Вчера, 14:46127Общество
    В деревне Нововаськино отремонтировали дорогу
    Некачественное дорожное полотно нововаськинцам приносило неудобства: вслякоть невозможно было проехать на транспорте, часто возникали проблемы с перевозкой детей к месту учебы…

    Староста деревни Элита Мусиева, депутат 5 округа Николай Яваев вышли с запросом о необходимости строительства дороги. Вопрос был рассмотрен положительно.

    Строительные работы были начаты еще в прошлом году. Но с капризами погоды ничего не поделаешь — дожди затянули работу. Недавно строительная организация завершила строительство проселочной дороги до деревни протяженностью 2,5 километра и километровый участок внутри деревни. Был завезен карьерный материал.

    Жители деревни выражают большую благодарность всем тем, кто не остался равнодушным к их проблемам. В частности, главе администрации МР Мишкинский район Р. Мусину, председателю Совета МР Мишкинский район С. Александрову.
    Н. Яваев
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    Метки: Нововаськино

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