В деревне Нововаськино отремонтировали дорогу

Н. Яваев

Староста деревни Элита Мусиева, депутат 5 округа Николай Яваев вышли с запросом о необходимости строительства дороги. Вопрос был рассмотрен положительно.Строительные работы были начаты еще в прошлом году. Но с капризами погоды ничего не поделаешь — дожди затянули работу. Недавно строительная организация завершила строительство проселочной дороги до деревни протяженностью 2,5 километра и километровый участок внутри деревни. Был завезен карьерный материал.Жители деревни выражают большую благодарность всем тем, кто не остался равнодушным к их проблемам. В частности, главе администрации МР Мишкинский район Р. Мусину, председателю Совета МР Мишкинский район С. Александрову.