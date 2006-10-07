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    В Мишкинском районе побывали представительницы «Союза мусульманок Башкортостана»

    slavin Вчера, 14:47137Общество
    В Мишкинском районе побывали представительницы «Союза мусульманок Башкортостана»
    В целях информационной и практической помощи детям и подросткам, педагогам и родителям под руководством и инициативе председателя «Союза мусульманок Башкортостана» Розалии Халиковой у нас в районе побывали заведующая отделением «За трезвую жизнь» Гульнара Рахматиева, руководитель Всероссийской школы нравственности имени Виля Казыханова при мечети «Ихлас», корреспондент газеты «Кызыл тан» Фатима Фаткуллина, отличник просвещения РФ, педагог с 40 летним стажем, научный сотрудник лаборатории творческого развития, автор учебно-методических комплексов по математике для 1–4 классов Фаузия Казыханова.

    Встречи, лекции, уроки нравственности и воспитания на основе Корана прошли с населением и обучающимися школ на территориях Мавлютовского, Большешадинского, Урьядинского сельских советов. Цели и задачи таких встреч — формирование общей религиозной культуры, приобщение к ценностям исламской религии, духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

    В деревнях Янагушево и Татарбаево вниманию присутствующих был предложен урок на тему «Уроки технологии творческого развития по ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт)», а в Иштыбаево и Больших Шадах — «За трезвую жизнь. Правда об алкоголизме или путь к трезвости», которые прошли в виде дискуссии. Присутствующие активно участвовали в разговоре, задавали интересующие их вопросы.

    На встречах также присутствовали местные имам-хатибы Рафаил хазрат Юсупов и Ханиф хазрат Шаймуратов.

    Очень хочется верить, что дети усвоили понятия нравственности, чести, честности, любви к людям и окружающей среде, которые до них хотели донести выступающие, и запомнят их на всю жизнь.
    Венера Аглямова
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