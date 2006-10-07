В Мишкинском районе побывали представительницы «Союза мусульманок Башкортостана»

Венера Аглямова

Встречи, лекции, уроки нравственности и воспитания на основе Корана прошли с населением и обучающимися школ на территориях Мавлютовского, Большешадинского, Урьядинского сельских советов. Цели и задачи таких встреч — формирование общей религиозной культуры, приобщение к ценностям исламской религии, духовно-нравственное воспитание молодого поколения.В деревнях Янагушево и Татарбаево вниманию присутствующих был предложен урок на тему «Уроки технологии творческого развития по ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт)», а в Иштыбаево и Больших Шадах — «За трезвую жизнь. Правда об алкоголизме или путь к трезвости», которые прошли в виде дискуссии. Присутствующие активно участвовали в разговоре, задавали интересующие их вопросы.На встречах также присутствовали местные имам-хатибы Рафаил хазрат Юсупов и Ханиф хазрат Шаймуратов.Очень хочется верить, что дети усвоили понятия нравственности, чести, честности, любви к людям и окружающей среде, которые до них хотели донести выступающие, и запомнят их на всю жизнь.