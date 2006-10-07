Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Движение — главный двигатель жизни

    slavin Вчера, 14:48118Общество
    Движение — главный двигатель жизни
    В марте 90-летней жительнице райцентра Сазиде Халиуллиной были вручены поздравительное письмо Президента Российской Федерации В. Путина и памятные подарки

    Сазида Халиуллиновна в настоящее время живет с младшей дочерью, Альфией, семья старшей дочери — Асии, здесь тоже частые гости. Живут они дружной, сплоченной семьей, помогая и поддерживая друг-друга. Объединяет их, конечно же, мама, которая вырастила их, не досыпая ночами, воспитала, достойными уважения людьми, помогала получить образование.

    — Мама до сих пор возится с нами, как с маленькими детьми, — смеются дочери. — Может отругать за то, что легко одеваемся — печется о нашем здоровье, до прошлого года вязала нам и внукам теплые носки, узорные тапочки, варежки.

    Летом вместе с нами возилась в огороде. В этом году немного здоровье сдало — стала плохо видеть, она — инвалид второй группы по зрению.

    … Детство моей героини прошло в деревне Бабаево. Родилась она в многодетной крестьянской семье. Каждый ребенок с малых лет был привязан к земле, потому что все знали, что она — кормилица. Если родители с утра до вечера трудились в колхозе, то дети оставались хозяевами в доме.

    Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели


    Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

    Венера Аглямова
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus