Движение — главный двигатель жизни

Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Венера Аглямова

Сазида Халиуллиновна в настоящее время живет с младшей дочерью, Альфией, семья старшей дочери — Асии, здесь тоже частые гости. Живут они дружной, сплоченной семьей, помогая и поддерживая друг-друга. Объединяет их, конечно же, мама, которая вырастила их, не досыпая ночами, воспитала, достойными уважения людьми, помогала получить образование.— Мама до сих пор возится с нами, как с маленькими детьми, — смеются дочери. — Может отругать за то, что легко одеваемся — печется о нашем здоровье, до прошлого года вязала нам и внукам теплые носки, узорные тапочки, варежки.Летом вместе с нами возилась в огороде. В этом году немного здоровье сдало — стала плохо видеть, она — инвалид второй группы по зрению.… Детство моей героини прошло в деревне Бабаево. Родилась она в многодетной крестьянской семье. Каждый ребенок с малых лет был привязан к земле, потому что все знали, что она — кормилица. Если родители с утра до вечера трудились в колхозе, то дети оставались хозяевами в доме.